שחזור גמר הפלייאוף האחרון, הדרבי הראשון של העונה. רק ארבע פעמים בלבד נפגשו הפועל ומכבי ת"א למשחק דרבי ביניהן אחרי הפסד ליגה. בכל אותם המשחקים, הצהובים מת"א הם אלו שהתאוששו ויצאו כשידם על העליונה.

אך מכבי של העונה היא לא אותה מכבי והפועל של העונה היא בטח לא אותה הפועל.

משחק הדרבי הראשון של העונה נצבע הערב (ראשון) כולו באדום כשהפועל מביסה את מכבי בתוצאה 105:87 באולמה הביתי של מכבי, היכל מנורה מבטחים שבשכונת יד-אליהו.

הפועל הייתה גדולה על מכבי בכמה מידות לכל אורך הערב כשמעל כולם היה זה וסיליה מיציץ' שסיים את המשחק עם 31 נקודות, 9 שלשות מ-13 ניסיונות, בכך השווה הסרבי את שיא השלשות לשחקן בדרבי, אותו שבר ים מדר שעבר למכבי, בעונה שעברה במדי הפועל.

למעשה, המשחק הערב הוכרע בעיקר בזכות תצוגת שלשות אדירה של האדומים מת"א, כשאלה קלעו לא פחות מ-19 שלשות מ-31 ניסיונות מחוץ לקשת, במה שהיה למעשה שחזור שיא המועדון כשגם אותו קבעו בניצחון על הצהובים מת"א בעונה שעברה.

והיה עוד שיא היסטורי. עם הניצחון הגדול הערב, משיגה הפועל ארבע ניצחונות רצופים על מכבי בדרבי במסגרת העונה הסדירה של ליגת העל בכדורסל, לראשונה בתולדותיה. זה יספיק בכדי לזכות בתואר או שמא שוב מכבי היא זו שתניף את הצלחת בסיום העונה כמו בעונה שעברה?

מכבי סופרת הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות ושני ברציפות בליגה, ובכל זאת, בפעם האחרונה שזה קרה לה, בעונת 2013/14 זה לא הפריע לה בכדי להניף את צלחת האליפות.

כך או כך, בעוד שבוע תפגשנה השתיים שוב, הפעם בגמר גביע ווינר סל ושלושה ימים לאחר מכן תפגשנה גם במסגרת מפעל היורוליג האירופי.