מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, שיגר מכתב לפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, בעקבות פרסומיו של סגן השר אלמוג כהן, שחשף כי בנו של מגיש חדשות בכיר משרת כטייס בחיל האוויר.

הסערה החלה לאחר שכהן פרסם את שמו של מגיש החדשות וציין כי בנו משרת כטייס בחיל האוויר.

בעקבות ביקורת שספג על הפרסום, הציג כהן צילום מסך של פרסום קודם, שבו אביו של המגיש סיפר כי אחד מנכדיו משרת כטייס. בכך ביקש כהן להראות כי המידע כבר פורסם בעבר.

אלא שבחיל האוויר רואים בחומרה את הפרסום. על פי הדיווח בגלי צה"ל, מפקד החיל אלוף עומר טישלר פנה לפרקליט הצבאי הראשי והתריע מפני ההשלכות הביטחוניות של חשיפת זהותו של הקצין.

במקביל, פנו בחיל האוויר לצנזורה הצבאית וביקשו לבחון אפשרות להסיר את הפרסומים מהרשת. עם זאת, התברר כי לצנזורה אין סמכויות ממשיות המאפשרות לה להביא להסרתם.

לפי הדיווח, הצנזור הצבאי הראשי, תא"ל נתנאל קולה, שוחח היום בטלפון עם כהן וביקש ממנו להסיר את הפרסומים שבהם נחשפה זהותו של הקצין.

מעו"ד אייל בסרגליק נמסר בשם סגן השר אלמוג כהן: "לא בוצעה שום עבירה. החשיפה בוצעה עוד קודם לכן על ידי משפחתו של הקצין במרשתת בצורה שגלויה לכל, ובכל מקרה דבריו של סגן השר נאמרו מבלי לחשוף את זהותו במסגרת מילוי תפקידו, וכהבעת דעה במסגרת חובתו הציבורית, בגין התייחסות משפילה של העיתונאי לתושבי אופקים ומשפחות השכול והשוואת הנופלים לפתקי הצבעה בקלפי".

הוא הדגיש: "יובהר כי הנסיון להלך אימים על סגן השר בצורה מאפיוזית ופרטית ובניגוד לנהלים, ובהמשך בהודעה תקשורתית גם על ידי גורמים ממלכתיים לא תיצלח. סגן השר ימשיך לבצע מלאכתו ולשמור על כבודם של אזרחי המדינה אשר שילמו את המחיר הכבד ביותר, ללא חשש מגורמים אשר מנסים להלך עליו אימים".