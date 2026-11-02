ארגון ההסברה הפרו-ישראלי StandWithUs מתח ביקורת חריפה על הקומיקאי מייקל צ'ה, ממגישי פינת "עדכון סוף השבוע" בתוכנית הסאטירה האמריקנית "סאטרדיי נייט לייב" (SNL), בעקבות בדיחה שקשרה בין הבחירות בישראל להאשמות ברצח עם.

במהלך התוכנית ששודרה במוצאי שבת התייחס צ'ה לשיעור ההצבעה בבחירות בישראל ואמר: "בשבוע שעבר הצביע מספר שיא של אנשים בבחירות בישראל, וזה נהדר לראות, לא משנה אם אתם בצד הימני, בצד השמאלי או בצד של רצח העם". הבדיחה התבססה על משחק מילים באנגלית בין הביטוי "right side" למילה "genocide".

בארגון StandWithUs גינו את הדברים והדגישו את השתתפותם של אזרחים מכל המגזרים בבחירות בישראל.

"ישראלים מכל המגזרים והרקעים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים, הצביעו בשבוע שעבר, ושיעור ההצבעה היה הגבוה ביותר מאז 1999. המפלגות הערביות זכו למספר שיא של קולות", נמסר מהארגון.

עוד הוסיפו: "במקום לחגוג את הדמוקרטיה שבה לכל אזרח יש זכות הצבעה, מייקל צ'ה ניצל את פינת 'עדכון סוף השבוע' כדי לחזור על השקר בדבר רצח עם שמבצעת ישראל, באמצעות עוד 'בדיחה' אנטי-ישראלית... ימין או שמאל, דבר אחד ברור: צ'ה נמצא בצד הלא נכון. הבדיחה האמיתית היחידה היא לחשוב שזו קומדיה".

צ'ה כבר ספג בעבר ביקורת על התבטאויותיו כלפי ישראל במסגרת התוכנית. בשנת 2021 עורר סערה לאחר שהתייחס למבצע החיסונים הישראלי נגד נגיף הקורונה ורמז כי החיסונים ניתנים ליהודים בלבד.

"ישראל מדווחת שחיסנה מחצית מהאוכלוסייה שלה, ואני מנחש שזו המחצית היהודית", אמר אז צ'ה.

בעקבות הדברים מחו ארגונים יהודיים בארצות הברית ודרשו ממפיקי התוכנית לפרסם התנצלות. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מתח ביקורת על הבדיחה וכינה אותה "פשוט מקוממת".