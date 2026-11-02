יואל חסון, אין לכם בושה?

חבר הכנסת לשעבר יואל חסון הודה כי גוש מתנגדי נתניהו מוכן לפשרות בנושא הגיוס רק כדי להקים ממשלה שתחליף את זו הנוכחית - למרות הזעקות נגד ההשתמטות לפני הבחירות.

בראיון ל-i24NEWS הציג המגיש שרון קל לחסון התבטאויות נחרצות שלו נגד פשרות עם החרדים במהלך מערכת הבחירות.

"זו אמנם הבטחת בחירות ואנחנו נפר אותה אם נעשה הסכם עם החרדים", הודה חסון. עם זאת, הוא הדגיש כי הרצון להביא לגיוס חרדים לא השתנה, וכי השיקולים הפוליטיים לאחר הבחירות מחייבים בחינה של האפשרויות הקיימות.

"אנחנו לא רוצים שתהיה השתמטות במדינה, אבל יש כאן הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות במדינת ישראל, ובפוליטיקה אתה משחק עם הקלפים שיש לך. אנחנו רוצים להקים ממשלה", הסביר.

גל לא הסתפק בתשובה והשמיע בשידור קטע מתוך מערכת הבחירות, שבו נשמע חסון תוקף בחריפות את האפשרות שנתניהו יקים ממשלה בתמיכת החרדים. "לנתניהו אין ממשלה בלי חרדים ואם הוא מקים ממשלה עם חרדים הוא נותן להם הכל - כולל חוק ההשתמטות. אם מצביעים לנתניהו - מצביעים לחרדים ולהשתמטות", אמר חסון באותו קטע.

לאחר הצגת הסרטון גיחך גל לנוכח הפער בין הדברים שנאמרו לפני הבחירות לבין עמדתו הנוכחית של חסון. "תמשיך לצחוק", השיב חסון, והציע כי דווקא ממשלה בראשות גוש מתנגדי נתניהו תוכל להגיע להסדר עם הציבור החרדי. "יכול להיות מאוד שכמו שהשמאל יודע לעשות מלחמה והימין שלום - יכול להיות שרק השמאל יכול להגיע להסכם עם החרדים".

גל המשיך להקשות וטען כי במהלך מערכת הבחירות הציגו מתנגדי נתניהו את גיוס החרדים כסוגיה שאין מקום להתפשר עליה, בעוד שכעת הם מוכנים לבחון ויתורים משמעותיים כדי להשיג רוב פוליטי. "עד לפני רגע לא היה מרחב תימרון - קראתם לסנקציות ומעצרים", הטיח בחסון.

בתגובה ביקש חבר הכנסת לשעבר להציג את הפשרה האפשרית לא רק כהסכם קואליציוני, אלא גם כמהלך שנועד לצמצם את המחלוקת בתוך החברה הישראלית. "יש כאן הזדמנות לייצר בתוך העם היהודי במדינת ישראל שלום ושקט. אם אני צריך לבחור בפשרה ולייצר בתוכנו הסכמות - אני משלם מחיר. החרדים הם חלק מהעם היהודי".

גל דחה את ההסבר והאשים את חסון ואת המחנה הפוליטי שעמו הוא מזוהה בחוסר עקביות. לדבריו, לאחר קמפיין חריף נגד פשרות בנושא הגיוס, הנכונות להגיע להסכמות מיד לאחר הבחירות מעוררת שאלות על תוקפן של ההבטחות שניתנו לבוחרים.

"אין לכם עמוד שדרה, עושים קמפיין, הופכים את המדינה ופתאום אפשר לעשות פשרות", סיכם המגיש.