חיפה מציעה מרקם עירוני עשיר ורכס המשקיף לים‚ ואזור אור עקיבא וקיסריה מחבר בין מגורים‚ חופים וצירי תנועה ארציים. תוספת של בנייה חדשה יכולה להרחיב את אפשרויות הבחירה ולתת לצפון מקום משמעותי בדיון על איכות החיים בישראל.

הפעילות של שגראוי ליבוביץ מספקת דוגמאות לחיבור בין האפשרויות האלה לבין פרויקטים ממשיים. באתר קבוצת שגראוי ליבוביץ מופיעים סלקטד יפה נוף בחיפה וסלקטד אור ים כפרויקטים שהחברה היא היזמית שלהם. לצדם‚ פרויקט אחד העם בחיפה מוצג כפרויקט מבית היזמים שגראוי ליבוביץ. המיקומים השונים מאפשרים להתבונן בכמה כיוונים של מגורים באזור‚ מבנייה בתוך עיר קיימת ועד השתלבות בסביבה חדשה.

שגראוי ליבוביץ ומגוון האפשרויות בצפון

המפגש בין הפעילות של שגראוי ליבוביץ לבין הצפון מדגים מדוע קשה לתאר את האזור באמצעות דגם מגורים אחד. דירה ברחוב עירוני פעיל מציעה שגרה אחרת מזו של דירה בשכונה חדשה‚ וגם למגורים על הכרמל יש תנאים משלהם. המגוון הזה מאפשר למשקי בית שונים לבחון התאמה לפי מקום העבודה‚ מסגרות הילדים‚ הקרבה למשפחה והעדפות הנוגעות לחיים בבית ומחוצה לו. תנופת מגורים מקבלת משמעות כאשר היא מוסיפה אפשרויות שמתאימות לצרכים מגוונים. יש משפחות המבקשות להישאר קרוב לסביבה המוכרת‚ ויש מי שמחפשים שינוי במקום ובאורח החיים. לצד מספר החדרים וגודל הדירה‚ נבחנים גם הרחוב‚ השירותים המקומיים והדרך אליהם. כך בחירת מקום המגורים נשענת על תמונה שלמה של היום‚ מהיציאה בבוקר ועד החזרה הביתה.

מגורים חדשים בתוך העיר הקיימת

פרויקט אחד העם‚ המזוהה עם שגראוי ליבוביץ‚ ממחיש אפשרות של שילוב מגורים במרקם העירוני של חיפה. לפי תיאורו באתר הקבוצה‚ המתחם בהדר הכרמל כולל מגדל מגורים לצד וילה היסטורית לשימור‚ כיכר‚ בתי קפה ומרחבי עבודה ויצירה. החיבור בין המרכיבים מציג תפיסה שבה הבניין משתלב בסביבה שיש לה היסטוריה‚ פעילות וזהות מקומית. לשילוב כזה יכולה להיות חשיבות בחיי הדיירים. רחוב שמאפשר להגיע לשירותים ולמוקדי פעילות בהליכה יוצר הזדמנויות למפגש ולשימוש במרחב לאורך היום. גם שימור של מבנה היסטורי עשוי לחזק את הקשר בין הבנייה החדשה לבין המקום. התוצאה תלויה בתכנון ובאופן שבו מתנהלים החיים במתחם‚ אך עצם המפגש בין שימושים שונים מרחיב את האפשרויות העירוניות.

הכרמל כחלק מחוויית המגורים

בסלקטד יפה נוף‚ המיוחס לשגראוי ליבוביץ באתר הקבוצה‚ נקודת המוצא שונה. הפרויקט מתואר כממוקם על צלע הכרמל בחיפה‚ עם דגש על חלונות גדולים‚ מרפסות וחללים הפונים לנוף. כאן הטופוגרפיה והקשר אל הים הם חלק מרכזי בתיאור סביבת המגורים‚ לצד תכנון הפנים והמפרט המוצע בדירות. במגורים על צלע הר‚ הקשר בין הבניין לסביבה מחייב תשומת לב מיוחדת. להפרשי הגובה יש השפעה על הכניסה‚ על התנועה ועל הקשר בין מפלסים. גם לכיווני הפתחים ולמיקום המרפסת יש משמעות בשימוש היומיומי. נוף פתוח יכול להוסיף לחוויית הבית‚ וכאשר התכנון מתייחס גם לפרטיות‚ להצללה ולנוחות‚ הוא משתלב במערך רחב של שיקולי מגורים.

סביבת חיים חדשה באור ים

פרויקט נוסף של שגראוי ליבוביץ הוא סלקטד אור ים‚ המתואר באתר הקבוצה כמתחם הכולל שלושה מגדלי מגורים. בתיאור מופיעים דירות עם מרפסות‚ גינות נוי ופיתוח סביבתי‚ לצד הקרבה לאזור קיסריה והחוף. זהו ביטוי לכיוון נוסף במרחב הצפוני ובסביבתו: מגורים בשכונה חדשה‚ שבה הבית הפרטי והסביבה הקהילתית מתפתחים זה לצד זה. בשכונה כזאת‚ סדר היום המשפחתי תלוי בחיבור בין הדירה לבין השירותים שבסביבה. הדרך לגן ולבית הספר‚ האפשרות לצאת עם הילדים והנוחות של קניות יומיומיות משפיעות על תחושת השייכות למקום. ככל שהשירותים והמרחבים הציבוריים מתפתחים בהתאם לצורכי התושבים‚ כך מתחזק הבסיס לחיי קהילה ולשגרה נוחה לאורך זמן.

שגראוי ליבוביץ והקשר בין הבית למרחב

ההבדלים בין הפרויקטים של שגראוי ליבוביץ מדגישים את חשיבות ההתאמה למיקום. בחיפה‚ חלק מהעניין טמון בקשר לעיר קיימת ולמאפייני הכרמל; באור ים‚ התמונה כוללת שכונה חדשה ואת קרבתה לצירי תנועה ולמוקדי תעסוקה. אתר הפרויקט מציין גישה לכבישים 2 ו-4 וקשר לאזור התעסוקה של קיסריה ולתחנת הרכבת. לנגישות יש משמעות כאשר בוחנים אותה ביחס למסלול האישי. משפחה העובדת בחיפה זקוקה לחיבור אחר ממשפחה שאחד מבני הזוג שלה נוסע דרומה. גם שעות היציאה‚ אמצעי התחבורה והצורך לשלב איסוף ילדים משנים את התמונה. מיקום שמתאים לחיים בפועל מאפשר להפיק יותר מהיתרונות של הסביבה ולבנות שגרה שניתן לקיים לאורך שנים.

ניסיון מקצועי בתנאים משתנים

באתר הקבוצה מתוארת שגראוי ליבוביץ כחברה קבלנית ויזמית בעלת ניסיון בעשרות פרויקטים‚ עם התמחות בבנייני יוקרה ובמבנים לשימור מחמיר. אלה תחומים המציבים דרישות שונות: שימור מחייב התייחסות למבנה קיים ולפרטיו‚ ובניין חדש דורש תיאום בין תכנון‚ מערכות ועבודות ביצוע. בשניהם‚ החיבור בין החלטות מוקדמות לעבודת השטח משפיע על התוצאה. המשמעות של ניסיון כזה נבחנת ביכולת לתת מענה למאפיינים של כל אתר. תיאום בין בעלי המקצוע‚ בקרת עבודות והקפדה על פרטים הם חלק מהדרך להפוך תכנית לבניין מתפקד. גם כשהפרויקטים שונים בגודלם ובמיקומם‚ הדיירים פוגשים בסופו של התהליך כניסה‚ מעלית‚ חדרים ומערכות שצריכים לשרת אותם יום אחר יום.

מבט אזורי לטווח ארוך

הדוגמאות מהפעילות של שגראוי ליבוביץ מאפשרות לראות כיצד בנייה חדשה יכולה להשתלב בכמה סוגים של סביבות חיים. התחדשות בתוך חיפה ובנייה באור ים נענות להקשרים מקומיים שונים‚ וביחד הן מרחיבות את התמונה. הצפון מקבל נוכחות משמעותית יותר בשיח על מגורים כאשר מתבוננים באפשרויות הקונקרטיות שהוא מציע ובדרך שבה הן מתחברות לצורכי תושביו. המשך הפיתוח תלוי גם בחינוך‚ בתחבורה‚ בתעסוקה ובשירותים הציבוריים. אלה מרכיבים המשלימים את הבנייה ומעניקים לה ערך בחיי היום-יום. כאשר התכנון הפרטי והפיתוח הציבורי מתקדמים בתיאום‚ מתאפשרת צמיחה הנשענת על מקום ועל קהילה. כך יכולה תוספת של דירות לתרום לחיזוק הסביבה כולה וליצירת בסיס יציב למגורים לאורך זמן.

לסיכום

הפרויקטים של שגראוי ליבוביץ בחיפה ובאור ים מציגים פנים שונות של אפשרויות המגורים בצפון ובסביבתו: חיים במרקם עירוני ותיק‚ מגורים על הכרמל והשתלבות בשכונה חדשה ליד קיסריה. לכל סביבה אופי וצרכים משלה. החיבור בין תכנון מתאים‚ ביצוע מקצועי ושירותים מקומיים הוא שמעניק לתנופת המגורים משמעות‚ ומחזק את מקומו של האזור כמרחב שאפשר לבנות בו בית ושגרת חיים.