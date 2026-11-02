הכניסה לעולם ההוראה מלווה בהתרגשות, בחלומות ובתחושת שליחות גדולה. אלא שהמפגש עם המציאות הבית-ספרית עלול להיות מורכב: התמודדות עם תלמידים, הורים, הנהלה, משימות מקצועיות ועומס רגשי.

יאיר ארנסט, מורה במערכת החינוך זו השנה השישית, מכיר את האתגרים הללו מקרוב, והחליט לכתוב עליהם ספר.

ארנסט, שנולד בחולון וגדל במודיעין, למד במכינה בערד ובישיבת ההסדר בשדרות. לצד עבודתו כמורה, הוא מפרסם מאמרים באתר "הגיע זמן חינוך" וברשתות החברתיות, ועוסק בשאלות חינוכיות המעסיקות מורים ואנשי חינוך.

ספרו, "בין לוח ללב", נועד להעניק למורים בתחילת דרכם כלים מעשיים להתמודדות עם המציאות הבית-ספרית. הוא עוסק בניהול כיתה, ביצירת קשר עם תלמידים, בעבודה מול הורים והנהלה, בהשתלבות בצוות החינוכי ובחשיבות התמיכה הרגשית במורה.

אחד הפרקים האישיים בספר מוקדש לשנת הסטאז'. ארנסט מתאר את ההתרגשות של המורה המתחיל: "הגעת לבית הספר ביום הראשון של השנה עם הרבה התרגשות ורצון לכבוש יעדים שהצבת לעצמך". אלא שמהר מאוד מגיע גם הבלבול מול המערכת.

"גם אני, בשנה הראשונה שלי בהוראה, לא ידעתי מי נגד מי ומה אומר כל תפקיד", הוא משתף. "פניתי לרכז תקשוב בעניין פדגוגי, ופניתי למנהל בית הספר בעניין תקלות במחשב".

בהמשך הוא מדגיש את חשיבות הליווי של מורים חדשים. "תפקיד המורה החונך הוא לא פחות מקריטי", הוא כותב, ומוסיף: "אם המורה החונך עושה את תפקידו בנאמנות, המורה הצעיר ירצה להישאר במערכת".

אולם החלק המטלטל בספר מגיע כאשר ארנסט חושף את החוויה האישית שלו בשנת ההתמחות. "בשנת הסטאז' שלי לימדתי בבית ספר בשפלה. לימדתי כיתה טובה מאוד", הוא מספר. "לא נתקלתי בבעיות משמעת, לא חוויתי אלימות והשיעורים עברו כפי שתכננתי".

אלא שלדבריו, דווקא מול ההנהלה התעוררו הקשיים. "אבל מנהלת בית הספר הייתה סיפור אחר. כאשר ציפיתי לסיוע ממנה, היא עשתה בדיוק הפוך. היא הערימה עליי קשיים ואמרה לי שאת שנת הסטאז' כנראה לא אעבור".

למרות זאת, ארנסט הצליח לסיים את השנה. "בזכות הקב"ה, ובזכות המורה החונכת שנלחמה עליי וראתה את הפוטנציאל, ובזכות שיפור ושדרוג ההוראה שלי", הוא מספר כיצד הצליח לעבור את ההתמחות.

מתוך החוויה הזאת הוא מבקש להעביר מסר למורים הצעירים: "אם יש לך דרך לבחור בית ספר לשנת הסטאז', אני מציע לך לבחור בתבונה". לדבריו, חשוב לחפש "הנהלה אמפתית ואכפתית, צוות מגובש, חברותי, אנושי ותומך".

"עצה זו נכתבה בדם", הוא מדגיש. לצד הביקורת וההתמודדויות, ארנסט מבקש להשאיר את המורים עם תקווה. "אני מבקש ממך לזכור: כל קושי עובר", הוא כותב, ומסיים במסר אופטימי: "עד שיתאפשר לך לפרוש כנפיים. והן ייפרשו".