ד"ר חנה קטן בטור וידאו: נגמרו הבחירות, אנחנו עם אחד

מערכת הבחירות הסתיימה, אך הוויכוחים והמתחים שהותירה אחריה עדיין מורגשים. בפינתה באולפן ערוץ 7 קוראת ד"ר חנה קטן לציבור הישראלי להניח בצד את העימותים הפוליטיים, לכבד את מי שבחר אחרת ולזכור כי המשותף בין חלקי העם גדול מהמחלוקות שמפרידות ביניהם.

"הבחירות הסתיימו. עכשיו הגיע הזמן לזכור שאנחנו עם אחד", פותחת ד"ר קטן את דבריה. "אפשר לחשוב אחרת, להחזיק בדעות שונות ולהצביע למפלגות שונות. אבל בסופו של יום, אנחנו אחים. חולקים את אותה הארץ, את אותה ההיסטוריה, את אותה התקווה לעתיד טוב יותר".

לדבריה, דווקא הימים שלאחר הבחירות מחייבים אחריות מיוחדת. כאשר הוויכוחים הפוליטיים עדיין מהדהדים, הבחירה באחדות אינה מחייבת ויתור על עמדות או טשטוש של חילוקי הדעות, אלא נכונות להקשיב גם למי שמחזיק בהשקפה שונה.

"דווקא אחרי מערכת בחירות, כשהוויכוחים עוד מהדהדים, מוטלת עלינו אחריות לבחור באחדות", היא מדגישה. "להקשיב גם למי שחושב אחרת, לכבד, להתקרב ולזכור שכל אחד מאיתנו הוא חלק מהפסיפס המיוחד של עם ישראל".

ד"ר קטן מבקשת להזכיר כי אחדות אינה זהות מחשבתית. בעיניה, כוחו של עם ישראל אינו נובע מהסכמה מוחלטת בין כל חלקיו, אלא מהיכולת לשמור על תחושת השייכות והערבות ההדדית גם כאשר המחלוקות עמוקות.

"כי הכוח שלנו מעולם לא היה בכך שכולנו חושבים אותו דבר, אלא ביכולת שלנו להישאר עם אחד גם כשאנחנו חלוקים", היא אומרת.

את דבריה חותמת ד"ר קטן בקריאה להפוך את המסר למעשים, דווקא לאחר שההכרעה הפוליטית כבר התקבלה: "עכשיו הזמן להנמיך את הלהבות, להושיט יד ולבנות יחד את העתיד של כולנו. עם ישראל חי ועם ישראל חזק כשהוא מאוחד".