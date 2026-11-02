יערי ליברמן, תושב מודיעין ועריק משירות צבאי, שוחרר הבוקר (שני) לביתו ממתקן הכליאה הצבאי, יממה בלבד לאחר שנעצר. שחרורו הותנה בחתימה על התחייבות להתייצב בלשכת הגיוס עם קבלת זימון עתידי.

ליברמן נעצר אתמול בשעות הצהריים על ידי בלשי המשטרה הצבאית בעת שירד מאוטובוס לצד רעייתו, בדרכם לאירוע "שבע ברכות" שנערך לכבוד נישואיהם.

על פי הדיווחים, המעצר בוצע באמצעות איכון טלפוני. לאחר המעצר נשפט ליברמן ל-20 ימי מחבוש.

האירוע הוביל למחאות ולעימותים בריכוזים חרדיים בירושלים ובבית שמש, שכללו חסימות צירים ועימותים עם כוחות המשטרה.

מחאות החרדים הערב על מעצר העריק דוברות המשטרה

במקביל, נרשמה מחאה פוליטית מצד חברי כנסת חרדים ונוהלו מגעים מול ראש אגף כוח אדם בצה"ל, אלוף דדו בר כליפא, שהובילו בסופו של דבר להחלטה על שחרורו המוקדם.

עם צאתו ממתקן הכליאה, ביקשו בני משפחתו של ליברמן מהציבור להימנע מהגעת המונים לאזור הכלא ולשמור על פרטיות המשפחה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לעצם המעצר כי המשטרה הצבאית פועלת לאכיפת חוק שירות ביטחון וכי המעצר בוצע כחלק מפעילות יזומה לאיתור משתמטים.