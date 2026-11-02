על רקע תקופת הבחירות והמחלוקות בין חלקי הציבור, הזמרים הראל טל ומוטי גולדמן משיקים שיר וקליפ חדש בשם "כולם צדיקים", המשלב בין עולם המוזיקה החסידית למוזיקה היהודית בציבור הדתי־לאומי.

גולדמן, שמאחוריו קריירה מוזיקלית ענפה במגזר החסידי, וטל, מהזמרים המוכרים בציבור הדתי־לאומי, נפגשים לראשונה במסגרת הפרויקט המשותף, המבוסס על המילים "ועמך כולם צדיקים".

בהפקת השיר, מבית אוברטון הפקות, מסבירים כי מדובר ב"קליפ אחדות חוצה מגזרים", שנועד להדגיש את המשותף בין חלקי העם.

"מוטי עם קריירה עמוסה במגזר החסידי, והראל מכוכבי המוזיקה בציבור הדתי־לאומי, מביאים כל אחד את קולו ואת עולמו למפגש מוזיקלי משותף, ברוח המילים 'ועמך כולם צדיקים'", נכתב בתיאור הרשמי של השיר.

הקליפ מציג דמויות המייצגות מגזרים שונים בציבור היהודי, במטרה לתת ביטוי חזותי למסר האחדות שבמרכז השיר.

"הקליפ מציג את הגוונים והצבעים של העם היהודי, ומשלב דמויות מכל המגזרים בפסיפס אנושי מלא חיים ושמחה", נכתב בתיאור. בהפקה מוסיפים כי "החיבור בין הפנים השונות מעניק למילים ביטוי מוחשי ומזכיר את הטוב שבכל אחד ואת מה שמחבר את כולנו".

השיר משלב מילים בעברית וביידיש, ובהן "יעדער איד, יעדער איז אַ צדיק" - כל יהודי, כל אחד הוא צדיק.

הלחן המקורי הוא של בעל ה"דברי ישראל" ממודז'יץ, ואת המילים כתבו מוישי אולחוב ומוטי גולדמן בשילוב מקורות. על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים מוישי אולחוב וחיים דייטש, ועל הפקת הקליפ הופקדו אוברטון הפקות.