ד"ר חנה קטן בטור וידאו-"המחיר הנפשי והגופני, של שלוש שנות מתח"



שלוש שנים של מלחמה, דאגה לחיילים ולחטופים, אובדן וחוסר ודאות הותירו את חותמן לא רק על המציאות הישראלית, אלא גם על הנפש והגוף. שלוש שנים של מלחמה, דאגה לחיילים ולחטופים, אובדן וחוסר ודאות הותירו את חותמן לא רק על המציאות הישראלית, אלא גם על הנפש והגוף.

בפינתה השבועית באולפן ערוץ 7 מבקשת ד"ר חנה קטן להפנות את תשומת הלב למחיר הבריאותי והנפשי של החיים במתח מתמשך, ובמיוחד לנשים שממשיכות לשאת באחריות לבית ולמשפחה גם כשהכוחות הולכים ואוזלים.

"מאז השבעה באוקטובר 2023, החיים של כולנו השתנו", אומרת ד"ר קטן. "שלוש שנים של מלחמה, דאגה לחיילים ולחיילות, תפילות לשובם של החטופים, אובדן, חוסר ודאות וניסיון מתמשך להחזיק את השגרה בתוך מציאות שלא תמיד מאפשרת לנשום".

למרות הקושי, החיים ממשיכים להתנהל. נשים קמות בבוקר, יוצאות לעבודה, מגדלות ילדים ודואגות למשפחה, גם כשהשינה נקטעת והמחשבות אינן נותנות מנוח. אלא שלדברי ד"ר קטן, היכולת להמשיך לתפקד אינה מעידה בהכרח על כך שהגוף והנפש אינם משלמים מחיר.

"מתח מתמשך עלול להשפיע על השינה, על הריכוז, על מצב הרוח ועל התפקוד היומיומי", היא מסבירה. לדבריה, ההשפעות עשויות להתבטא בעייפות שאינה חולפת, בעצבנות, בתחושת דריכות מתמדת ובקושי לגייס כוחות לפעולות שבעבר היו פשוטות.

ד"ר קטן מתעכבת במיוחד על מקומן של הנשים בתקופה הזאת. לצד ההתמודדות האישית עם המציאות הביטחונית, רבות מהן ממשיכות לשאת באחריות לילדים, לניהול הבית ולשמירה על יציבות המשפחה. דווקא בתוך המאמץ המתמשך להיות משענת לאחרים, היא מבקשת להזכיר שגם להן מותר להזדקק לתמיכה.

"גם מי שמחזיקה את כולם זקוקה לפעמים למישהו שיחזיק אותה", היא מדגישה. "אנחנו לא אמורות להתרגל לכל תחושה של מצוקה רק מפני שהיא נמשכת זמן רב".

מכאן עוברת ד"ר קטן למסר מעשי: אין להתעלם מסימנים לכך שהמתח המתמשך פוגע בבריאות או בתפקוד. לדבריה, כאשר הקושי משפיע על השינה ועל שגרת החיים, חשוב שלא להתמודד עמו לבד ולשקול פנייה לעזרה מקצועית. במקרה של תסמינים גופניים מתמשכים, היא ממליצה לפנות גם לבירור רפואי.

את דבריה חותמת ד"ר קטן בהתייחסות למושג החוסן, שהפך לחלק בלתי נפרד מההתמודדות הישראלית בשנים האחרונות. היא מבקשת להבחין בין היכולת להמשיך להתמודד לבין הציפייה שלא להישבר לעולם.

"חוסן אינו אומר שלא נשברים, שלא מתעייפים או שלא זקוקים לעזרה", היא אומרת. "חוסן אמיתי הוא גם היכולת לזהות את הקושי ולתת לעצמנו מענה. לשמור על עצמנו זאת אחריות".