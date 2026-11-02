לילה טוב-משה הרמן

משה הרמן, זמר צעיר מאלון שבות שבגוש עציון, הוציא אתמול (ראשון) את שירו החדש, "לילה טוב", הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה שלו, שאותו הוא מתכנן להוציא לקראת גיוסו הקרוב לצה"ל.

השיר, שאת מילותיו ולחנו כתב הרמן בעצמו, נולד מתוך חוויות אישיות של נדודי שינה ומחשבות שעולות דווקא בשעות הקטנות של הלילה. "השיר הזה מספר על נדודי השינה שלי בדרך לחלום", משתף הרמן. "לפעמים בחושך של הלילה יש הרבה פרטים שלא יתגלו באור של היום".

לדבריו, השקט והחושך מאפשרים לו להגיע למקומות עמוקים ואמיתיים יותר בכתיבה. "יש דברים שאולי אני מתבייש בהם באור מול כולם, וכשמגיע הלילה אני שלם יותר איתם. אולי זו עבודה שצריך לעשות, להיות שלם יותר גם באור היום".

במרכז השיר עומד הניסיון להפוך את הלילה ממקום של פחד וחוסר ודאות למרחב של גילוי, כנות ותקווה. בפזמון חוזר הרמן על המילים "לילה יגלה הכל ליום", ומבטא את הרצון לקחת את התובנות שנולדות בחושך גם אל שעות האור.

השיר משלב התבוננות פנימית עם דימויים של כוכבים, עננים ומלאכים, ומציג את הלילה כזמן שבו אפשר לשחרר פחדים ולהקשיב לקול הפנימי.

עבור הרמן, הוצאת השיר היא גם צעד נוסף במסע מוזיקלי משמעותי, רגע לפני תחילתו של פרק חדש בחייו עם הגיוס המתקרב לצה"ל. "לילה טוב הוא הסינגל השני מאלבום הבכורה שלי, והייתי שמח שאם אהבתם תישארו להיות חלק מהמסע שלי בחודשים הקרובים עד לגיוס לצבא המתקרב מאוד מאוד", הוא אומר ומוסיף: "תודה שאתם כאן להקשיב".

על ההפקה המוזיקלית, העיבוד, המיקס והמאסטר אחראי אליה יצחק, ועל הגיטרות עמית יצחק. את הקליפ וקליפ המילים הפיקו דוד טירנובר ואריאל לוי, שאחראי גם לתמונת הקאבר.