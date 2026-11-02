Mike Johnson does impression of Trump

יו"ר בית הנבחרים האמריקני, מייק ג'ונסון, הפתיע ביום ראשון את משתתפי עצרת הבחירות בדובוק שבמדינת איווה, כאשר החל לחקות את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שעמד באותה עת ממש מאחוריו על הבמה.

ג'ונסון המחיז שיחת טלפון לילית עם הנשיא, אך בהמשך הסתובב לעבר טראמפ והתנצל בהומור על החיקוי.

האירוע התרחש במהלך עצרת בחירות משותפת של השניים, לקראת בחירות האמצע שייערכו ביום שלישי, שבהן מבקשים הרפובליקנים לשמור על כוחם בקונגרס.

במהלך נאומו התייחס ג'ונסון ללוח הזמנים העמוס של הנשיא ולשעות העבודה החריגות שלו. הוא סיפר לקהל כי טראמפ נוהג להתקשר אליו גם בשעות שבהן מרבית האנשים כבר ישנים.

Speaker Mike Johnson does hilarious Trump impression

"האיש הזה מתקשר אליי באחת בלילה, וגם בחמש בבוקר", סיפר ג'ונסון, ואז עבר במפתיע לחיקוי של קולו וסגנון הדיבור של הנשיא.

"מייקי, אתה ישן?", אמר כשהוא מחקה את טראמפ, ומיד המחיז את תשובתו שלו: "לא אדוני, כמובן שלא. שינה זה לחלשים". ג'ונסון המשיך להמחיז את השיחה: "מה מעסיק אותך, אדוני הנשיא?", שאל כביכול, ושוב עבר לחקות את טראמפ: "אני לא יודע, בוא נדבר על מה שבא".

החיקוי עורר בהמשך תשומת לב ברשתות החברתיות, כשצופים רבים שיבחו את יכולתו של ג'ונסון לחקות את קולו הייחודי של הנשיא.

אלא שג'ונסון עצמו החליט לסיים את החיקוי כאשר התייחס לנוכחותו של טראמפ, שעמד ממש מאחוריו. הוא הסתובב לעבר הנשיא ואמר בחיוך: "אני לא הולך לעשות את החיקוי שלי מולך. סליחה, לא תכננתי את זה".