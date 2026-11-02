מרדף אחרי נהג אופנוע שנסע בכביש במהירות 239 קמ"ש

רוכב אופנוע בן 30 מנצרת נעצר לאחר שנסע במהירות מופרזת וחריגה של 239 קמ"ש בכביש 70, וניסה להימלט מהמשטרה בנהיגה מסוכנת.

בעקבות ניסיון ההימלטות נערכו הכוחות לביצוע חסימה, ובמקביל הופעל מסוק משטרתי שסייע בחיפוש אחר האופנוע. בסיוע הכוחות הקרקעיים והאוויריים אותר הרוכב ונעצר.

לאחר המעצר נתפס האופנוע כמוצג לצורכי המשך החקירה. החשוד הועבר לטיפול בוחני התנועה בעכו, ובסיום חקירתו הוחלט על המשך מעצרו.

במשטרה הדגישו כי נהיגה במהירויות קיצוניות, ובמיוחד כאשר היא מלווה בניסיון להימלט מכוחות האכיפה, מהווה סכנה ממשית לחיי הנהג ולשאר משתמשי הדרך.