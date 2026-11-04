ד"ר חנה קטן בטור וידאו- המשמעות העמוקה של ילודה בישראל



מה המשמעות של הבאת ילדים לעולם, ומה הופך את ההחלטה להקים משפחה לבעלת חשיבות מיוחדת דווקא בתקופה של חוסר ודאות? בפינתה באולפן ערוץ 7 מתייחסת ד"ר חנה קטן, רופאת נשים, למשמעות האישית והלאומית של הילודה בישראל, אך מבקשת להזכיר כי מאחורי השיח על חשיבות הבאת ילדים לעולם עומדים גם אנשים המתמודדים עם קשיים רפואיים, רגשיים ומשפחתיים. מה המשמעות של הבאת ילדים לעולם, ומה הופך את ההחלטה להקים משפחה לבעלת חשיבות מיוחדת דווקא בתקופה של חוסר ודאות? בפינתה באולפן ערוץ 7 מתייחסת ד"ר חנה קטן, רופאת נשים, למשמעות האישית והלאומית של הילודה בישראל, אך מבקשת להזכיר כי מאחורי השיח על חשיבות הבאת ילדים לעולם עומדים גם אנשים המתמודדים עם קשיים רפואיים, רגשיים ומשפחתיים.

"כגינקולוגית, כמי שמלווה נשים וזוגות ברגעים המשמעותיים ביותר בחייהם, אני פוגשת מדי יום את המשמעות העמוקה של הבאת חיים לעולם", אומרת ד"ר קטן. לדבריה, לידתו של ילד אינה מסתכמת בהרחבת המשפחה, אלא פותחת פרק חדש של קשר, אהבה ואחריות. "ילד הוא הרבה יותר מהרחבה של המשפחה. הוא קשר שנבנה לאורך שנים, אהבה שמקבלת צורה חדשה, דור שממשיך את הסיפור המשפחתי, והזדמנות לגדל אדם, להעניק לו ערכים ולראות אותו צומח".

ד"ר קטן מתייחסת גם למשמעות הרחבה שמקבלת הילודה בחברה הישראלית, במיוחד לנוכח המציאות המורכבת של השנים האחרונות. לדבריה, עבור משפחות רבות, ההחלטה להביא ילדים לעולם מבטאת לא רק רצון אישי בהורות, אלא גם תחושת שייכות ואמונה בעתיד.

"הרצון להקים משפחה ולגדל כאן ילדים מבטא עבור רבים מאיתנו שייכות, תקווה ואמונה בעתיד", היא מסבירה. "לא מתוך התעלמות מהקשיים, אלא דווקא מתוך הבחירה להמשיך לבנות חיים לצידם".

עם זאת, לצד המסר המעודד, ד"ר קטן מבקשת להציג גם את המורכבות הכרוכה בהחלטה להביא ילד לעולם. היא מדגישה כי מדובר בהחלטה אישית ומשמעותית, שצריכה להתקבל מתוך רצון, מוכנות והבנה של הנסיבות האישיות של כל אישה וכל זוג.

"לא כל זוג יכול להביא ילדים בקלות. לא כל אישה עוברת את הדרך הזאת בלי התמודדויות", היא מזכירה. לדבריה, בדרך להורות עשויים לעמוד אתגרי פוריות, גיל ובריאות, לצד קשיים כלכליים ומשפחתיים שיש להביא בחשבון.

מכאן מפנה ד"ר קטן את תשומת הלב לאחריות החברתית כלפי מי שמבקשים להקים משפחה. לדבריה, השיח על חשיבות הילודה אינו יכול להתמקד רק במספר הילדים הנולדים, אלא חייב להתייחס גם לצרכים של ההורים ושל הזוגות המתמודדים עם קשיים בדרך להורות.

"כשאנחנו מדברים על חשיבות הילודה, אסור לנו לשכוח את האנשים שמאחורי המספרים", היא מדגישה. "עלינו לתמוך במשפחות, להנגיש מידע רפואי, לסייע לזוגות המתמודדים עם קשיי פוריות, וליצור מציאות שבה ההורות הרצויה יכולה לקבל את התמיכה שהיא זקוקה לה".

את דבריה חותמת ד"ר קטן בהדגשת האחריות שאינה מסתיימת עם לידתו של ילד, אלא נמשכת לאורך שנות גידולו. "בעיניי, ילדים הם לא רק העתיד שלנו, הם גם חלק מהחיים שאנחנו בונים באהבה", היא אומרת. "האחריות שלנו היא להעניק להם בית אוהב, ביטחון, ערכים והזדמנות לצמוח. החברה שלנו נמדדת לא רק ברצון להביא את הדור הבא, אלא גם בדרך שבה אנחנו דואגים לו ולמשפחות שמגדלות אותו".