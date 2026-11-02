כתב אישום בגין חברות פעילה בארגון טרור יוגש היום (שני) לבית משפט השלום בחיפה נגד מוחמד סויטאת, בן 21 משפרעם, בעוון פעילות בשירות ארגון הטרור דאעש.

על פי ממצאי חקירה משותפת של המשטרה ושב"כ, המחבל נשבע אמונים לארגון כמה פעמים, הפיץ את תכני הטרור ברשת וניסה לגייס תמיכה באידיאולוגיה שלו בקרב חבריו.

סויטאת נעצר לפני כחודש בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות. לאחר מעצרו נחקר בידי שני הגופים, שבדקו את קשריו לארגון הטרור ואת פעילותו ברשת.

במהלך החקירה התברר כי הצעיר הביע תמיכה באידיאולוגיה של דאעש, צרך תכנים המזוהים עם הארגון ונשבע לו אמונים במספר הזדמנויות.