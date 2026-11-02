תיעוד מצמרר מרגעיו האחרונים של מטוס המנהלים שהתרסק אתמול (ראשון) בפלורידה חושף את השיחות הדרמטיות בין צוות המטוס לבקרי הטיסה, זמן קצר לפני האסון שבו נהרגו כל תשעת בני האדם שהיו על סיפונו.

בהקלטה נשמעת קריאת מצוקה של צוות המטוס, שמדווח על אובדן גובה במהירות חריגה, עד לאזהרה הקשה: "אנחנו עומדים להתרסק בקרקע".

המטוס, מדגם Learjet 60, המריא מאוסטין שבטקסס והיה בדרכו לאיי בהאמה. במהלך הטיסה דיווח הצוות לבקרי הטיסה על הצטברות קרח ועל מערבולות באוויר. זמן קצר לאחר מכן הידרדר המצב במהירות, והמטוס החל לצלול לעבר הקרקע באזור מגורים במחוז פאלם ביץ' שבפלורידה.

בהקלטת הקשר נשמע אחד מאנשי הצוות מכריז: "מיידיי (קריאת מצוקה), מיידיי! אנחנו מאבדים גובה בקצב של 10,000 רגל בדקה". כעבור שניות הוא מדווח כי קצב הצלילה גדל ל־20 אלף רגל בדקה וכי המטוס נמצא במצב של מהירות יתר.

בקר הטיסה מנסה לסייע לצוות ולשמור עמו על קשר. "אני כאן איתכם, דברו איתי", הוא נשמע אומר. אלא שהדיווחים מהמטוס נעשים קשים יותר. "אנחנו עומדים להתרסק בקרקע", נשמע אחד מאנשי הצוות אומר, ובהמשך מדווח על צלילה בקצב של 22 אלף רגל בדקה ועל הטיה של המטוס בזווית של 60 מעלות.

באחד הרגעים האחרונים שנקלטו בקשר נשמעת קריאה מתוך המטוס: "נגמר לנו הזמן". זמן קצר לאחר מכן נותק הקשר והמטוס התרסק סמוך לכביש באזור מגורים. הפגיעה בקרקע גרמה לפיצוץ עז והותירה מכתש גדול במקום. כל תשעת האנשים שהיו על סיפון המטוס נהרגו.

Private Jet Crashes in Florida Neighborhood, Huge Fireball Erupts 🚨🇺🇸

בעקבות ההתרסקות פונו מאות תושבים מהאזור הסמוך לזירת האסון. המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארצות הברית (NTSB) פתחה בחקירת נסיבות ההתרסקות, בסיוע רשות התעופה הפדרלית (FAA). בשלב זה טרם נקבע מה גרם למטוס לאבד גובה ולהתרסק.