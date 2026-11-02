התקדמות בחקירת מתקפת האיומים נגד בכירי עיריית אלעד: המשטרה הודיעה הבוקר (שני) על סיומה של חקירה מורכבת ועל גיבוש תשתית ראייתית נגד תושב גבעת שמואל בשנות ה-20 לחייו, החשוד בהצתת רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש עיריית אלעד.

בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש נגד החשוד כתב אישום חמור.

הפרשה החלה בליל ה-14 באוקטובר, אז התרחשו בעיר אלעד שני אירועים חמורים: הצתת רכבו של מנהל הלשכה סויסה, ובמקביל השלכת רימון הלם לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה, אמנון מקסימוב.

חקירת האירועים החלה בתחנת ראש העין ובהמשך הועברה ליחידה המרכזית (ימ"ר) במרחב שרון. במשטרה מעריכים כי המתקפה בוצעה כניסיון לנקום בבכירי העירייה ולהרתיעם בעקבות פעילות אכיפה עירונית, ובפרט בגין דרישת העירייה לסגור עסק בלתי חוקי שהופעל במקום.

השימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצד תרגילי חקירה הובילו לאיתור החשוד, כאשר בין היתר נבדקו בגדים שלבש וכוויות שהתגלו ברגליו.

מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט עד להבשלת הראויות נגדו. אחיו של החשוד, שנעצר אף הוא בתחילת הפרשה, שוחרר למעצר בית וצפוי לעמוד לדין בגין עבירות איומים.

על פי ממצאי החקירה, החשוד בהצתת הרכב אינו מעורב באירוע השלכת רימון ההלם לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה. זהותו של משליך הרימון טרם התבררה, והחקירה בעניינו נמשכת בנפרד.