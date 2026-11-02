רשויות אכיפת החוק במדינת פלורידה שבארצות הברית עצרו גבר בן 31, בחשד שפרסם איומים נגד תושבי קהילה חרדית חדשה שהוקמה במחוז גליידס.

המעצר בוצע בעקבות הודעות שפרסם החשוד, אשר כללו התבטאויות מאיימות ותמונות של כלי נשק. רשויות החוק פתחו בחקירה בעקבות הפרסומים, ובתוך ימים אחדים הביאו למעצרו.

על פי הודעת מחלקת אכיפת החוק של פלורידה (FDLE), החשוד, ג'רי סניד, תושב אורלנדו, נעצר לאחר שהחוקרים קיבלו מידע על ההודעות שפרסם ברשת. נגד החשוד הוגשו אישומים בגין איומים בכתב ובאמצעים אלקטרוניים, לצד שימוש בלתי חוקי באמצעי תקשורת. במשטרה ציינו כי החקירה בנושא נמשכת.

האיומים כוונו נגד תושבי שכונת 'לייקפרונט אסטייטס', מיזם מגורים חדש המתפתח באזור אגם אוקיצ'ובי שבפלורידה. הפרויקט הוקם כפתרון למחירי הנדל"ן הגבוהים בריכוזים האוכלוסייה הוותיקים בניו יורק ובניו ג'רזי (כדוגמת ברוקלין), המקשים על משפחות וזוגות צעירים למצוא דיור במחירים נגישים.

המיזם משתרע על פני שטח נרחב וצפוי לכלול כ-1,300 יחידות דיור, לצד בתי כנסת, מוסדות חינוך, שטחי מסחר ושירותים קהילתיים. תהליך האכלוס במקום כבר החל, ובמקביל נמשכות עבודות הפיתוח של התשתיות הציבוריות.

על אף שהאיומים עוררו דאגה בקרב התושבים החדשים, בהנהלת הפרויקט הציעו הערכה לפעילות המהירה של כוחות השיטור. מנכ"ל הפרויקט, יידל פרלשטיין, בירך על מעצר החשוד והביע תקווה כי נקיטת הצעדים המשפטיים תמנע אירועים דומים בעתיד.

באירוע זה מדווח גם על מקרים קודמים של התבטאויות גזעניות והסתה מצד גורמים שונים באזור. עם זאת, יזמי הפרויקט והתושבים מבהירים כי תוכניות הפיתוח והרחבת השכונה נמשכות כמתוכנן.