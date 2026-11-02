ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע הבוקר (שני) בהודעה שפרסם תמיכה ביו"ר ש"ס אריה דרעי ותקף את התקשורת והשמאל, שלדבריו פועלים במשך שנים לריסוק מפלגת ש"ס.

"אריה דרעי עומד איתן במשך שנים אל מול ההשתלחות חסרת הרסן של התקשורת והשמאל שרוצים לרסק את ש"ס. עכשיו, בצביעות שזועקת לשמיים, הם מוכנים להציע לחרדים שמיים וארץ כדי שיצטרפו אליהם", כתב נתניהו.

הוא הוסיף "אריה דרעי וש"ס הם שותפים חשובים שלי ושל גוש הימין בהנהגת המדינה, ואריה דרעי תורם רבות בקבינט לביטחונה של ישראל".

מוקדם יותר דווח גלי צה"ל לפיו הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, אינו שולל ישיבה בממשלה תחת יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט.

הפרסום הוביל לגל הכחשות נחרץ מצד לשכתו של הרב יוסף, ממנה נמסר: "הפרסום בגלי צה"ל הבוקר לפיו מרן הראשון לציון תומך במועמד זה או אחר להקמת ממשלה או בכלל - מוכחש לחלוטין.

"אין זו הפעם הראשונה שמופצים תדרוכים שקריים בשמו של הרב, מדובר בשקר מוחלט. כל ענייני המשא ומתן מנוהלים אך ורק על ידי הנהגתה הפוליטית של התנועה שמביאים את המלצותיהם להנהגה הרוחנית".

גם זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, דחה אמש בתוקף את השמועות על תמיכה מצידו: "איש לא דיבר איתי מילה על גדי איזנקוט, ולא דיברתי עם אף גורם על הממשלה מאז פרסום התוצאות. ממציאים בשמי דברים ומפרסמים שקרים גסים."

גם בהנהגה הפוליטית של ש"ס מיהרו להזכיר את התבטאויות העבר החריפות של הרב יצחק יוסף כלפי איזנקוט, כשאמרו: "הרב אמר בעבר בפומבי 'אוי ואבוי יהיה עם איזנקוט כראש ממשלה, הוא עומד מאחורי חילון הצבא'".

עם זאת, חרף ההתנערות התקשורתית והתזכורות על אמירות העבר, במערכת הפוליטית מצביעים על כך שאיש מהגורמים הפוליטיים הרשמיים בש"ס לא הכחיש באופן ישיר את עצם קיומם של המגעים השקטים מול סביבתו של איזנקוט וגם הרבנים לא שללו ישיבה אפשרית תחתיו.