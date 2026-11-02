ניסיון נוסף לשכנע את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן להצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו הסתיים ללא תוצאות.

בחדשות 13 נחשף כי משלחת של ראשי ערים, ובהם ראש עיריית ירושלים משה ליאון, נפגשה אתמול (ראשון) עם ליברמן במטרה להביא לשינוי בעמדתו ולהכשיר את הדרך להקמת ממשלה. אלא שליברמן דחה את הפניות והבהיר כי אינו מוכן לשבת תחת נתניהו.

המהלך התבסס על קשרים אישיים ממושכים בין ליברמן לבין ראשי הרשויות שהשתתפו בפגישה. על פי הדיווח, מדובר באנשים המקיימים עמו קשר שוטף כבר עשרות שנים, וביקשו לנצל את היכרותם הקרובה כדי לשכנעו לשקול מחדש את התנגדותו.

בפגישה הדגישו ראשי הערים את הצורך בהקמת ממשלה שתמנע תקופה נוספת של חוסר ודאות פוליטית. הם הצביעו על ההשלכות האפשריות של מבוי סתום בהרכבת הממשלה על המשק ועל תפקוד הרשויות המקומיות.

חברי המשלחת הזהירו במיוחד מפני האפשרות שישראל תידרש למערכת בחירות נוספת, והציגו אותה כתרחיש שעלול לפגוע במדינה ובחברה.

"הליכה לבחירות חוזרות תפגע אנושות במדינת ישראל ובלכידות החברתית", אמרו ראשי הרשויות לליברמן.

אולם גם הפנייה מצד מי שמכירים אותו שנים רבות לא הביאה לשינוי בעמדתו. ליברמן הכיר בצורך להקים ממשלה, אך הבהיר כי חוסר האמון שלו בנתניהו אינו מאפשר לו להצטרף לקואליציה בראשותו.

"אני מכיר בצורך להקים ממשלה אבל לא סומך על נתניהו. הוא צריך ללכת", השיב ליברמן לחברי המשלחת.