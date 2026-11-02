"אתם נורמלים?": תושבי הצפון והעוטף עונים לביקורת על בחירתם בליכוד

הביקורת הרחבה נגד תושבי גבול הצפון ועוטף עזה שגם אחרי שלוש שנים של מלחמה בחרו בנתניהו, מתפרשת כניתוק והתנשאות ומעוררת זעם בקרב בוחרי הליכוד שמסרבים לקשור בין הכעס על מציאות החיים הלא קלה שלהם לבין הפתק בקלפי.

בין היתר זועמים התושבים על התבטאויות של אנשי תקשורת נגדם. כך לדוגמה, אייל ברקוביץ' תהה בתוכניתו: "אני שואל את תושבי קריית שמונה, תגידו, אתם נורמלים?".לדבריו, אותם תושבים התלוננו שוב ושוב על היעדר תמיכה מצד הממשלה ועל הקשיים שעמם התמודדו, אך ברגע ההכרעה בקלפי שבו לתמוך בנתניהו.

"השיקולים שלנו להצביע לליכוד הם לאו דווקא מה קרה עם קריית שמונה לפני ואחרי המלחמה", הסביר אחד התושבים ששוחח עם i24NEWS. "אנחנו אזרחי המדינה בדיוק כמוכם ויש לנו שיקולים לאומיים".

תושבת אחרת, שנשאלה מדוע היא ממשיכה לתמוך בליכוד אחרי שלוש השנים האחרונות, השיבה כי השיקול המרכזי מבחינתה הוא הביטחון. "הימין הוא זה שידאג לנו כל הזמן לביטחון שלנו וימשיך, וזה צריך להישאר ככה", אמרה.

הסערה סביב ההצבעה ביישובים שנפגעו במלחמה לא התמקדה רק בקריית שמונה. מגיש חדשות 12 דני קושמרו ב"אולפן שישי" עורר סערה כשרמז כתושבי שכונה באופקים לא הצביעו כראוי כשתמכו בליכוד.

אחד מתושבי העוטף הגיב: "נכון שעברנו טרגדיה, כל העוטף. לתפיסתי נתניהו הצליח לשקם את המדינה לאחר המשבר".