I Just Got Attacked!!

אירוע אלימות חריג באוניברסיטת מישיגן: הפרשנית הפוליטית השמרנית ויוצרת התוכן הפרו-ישראלית ליז בנישו, המוכרת ברשתות החברתיות בשם Based in Malibu, הותקפה אתמול (ראשון) במהלך פעילות בקמפוס.

על פי תיעודים שהופצו ברשת, צעירה ניגשה אליה, דחפה אותה בעוצמה, הפילה אותה לקרקע ובעטה בה. האירוע הסתיים במעצרה של החשודה, שזוהתה כטמולון טוגוצ'וג, סטודנטית בת 18.

התקיפה התרחשה עוד לפני שבנישו הספיקה להגיע לשולחן ההסברה שהוקצה לה באירוע. לדבריה, החשודה, שהציגה את עצמה כתומכת במועמד הדמוקרטי האנטי-ישראלי לסנאט, עבדול אל-סייד, ניגשה אליה ותקפה אותה ללא התראה.

בתיעודים שונים מהאירוע נראית השתלשלות העימות בקמפוס. תחילה הגיעה החשודה לשולחן שבו הוצגה שאלה שנועדה לעורר דיון בקרב הסטודנטים: "האם האסלאם מתאים למערב?".

הצעירה פנתה לנוכחים ודרשה מהם להציג אישור לקיום הפעילות. בהמשך נראתה מניפה את ידה וסוטרת באגרסיביות סמוך לפניו של אחד ממארגני האירוע.

אלא שהעימות לא הסתיים בכך. בתיעוד שצולם מזווית אחרת נראית החשודה מתקרבת לבנישו, דוחפת אותה בחוזקה ומפילה אותה ארצה. לאחר שבנישו נפלה, נראית הצעירה בועטת בה, עד שנוכחים במקום התערבו והרחיקו אותה.

כוחות הביטחון שהיו במקום עצרו את החשודה שנלקחה לחקירה במשטרה תוך כדי שהיא זועקת לעבר בנישו: "הייתי צריכה להרוג אותך כשהייתה לי ההזדמנות".

הפעילה הפרו-ישראלית הגיבה לאירוע וכתבה: "הותקפתי פיזית רק משום שהגעתי למקום ומימשתי את זכויותיי לפי התיקון הראשון לחוקה האמריקנית", מסרה. "לאלימות פוליטית אין מקום בארצות הברית. אני נמצאת כעת במקום בטוח, מקבלת טיפול ואהיה בסדר. אם הכוונה של התוקפת הייתה להפחיד או להשתיק אותי - זה פשוט לא יעבוד".