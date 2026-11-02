נשיא המדינה יצחק הרצוג משנה את סדר ההתייעצויות לקראת הרכבת הממשלה הבאה: בניגוד לנוהג בסבבים קודמים, הפעם יזומנו תחילה נציגי הסיעות הקטנות בכנסת, ורק לאחר מכן נציגי המפלגות הגדולות.

ההחלטה נועדה לאפשר לנשיא לבחון את מכלול האפשרויות הפוליטיות עוד לפני שייפגש עם הסיעות המרכזיות ויקבל את המלצותיהן.

סבב ההתייעצויות ייפתח ביום רביעי בשעה 17:00. הסיעה הראשונה שתגיע לבית הנשיא תהיה הציונות הדתית-זהות, ובהמשך יתקיימו הפגישות עם יתר הסיעות שנבחרו לכנסת, על פי סדר עולה של מספר המנדטים שקיבלו בבחירות.

ביום שלישי יגיעו למשכן הנשיא נציגי סיעת ש"ס וישראל ביתנו.

ביום רביעי החל מהבוקר ועד לשעות הערב ייפגשו עם הנשיא נציגי יהדות התורה, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, רע"מ, הרשימה המשותפת, ביחד, ישר והליכוד.

בבית הנשיא מסבירים כי ההחלטה לשנות את הסדר המקובל נובעת מהרצון לבחון את התמונה הפוליטית באופן רחב ככל האפשר. במקום לפתוח בהתייעצויות עם המפלגות הגדולות, הרצוג מבקש להקשיב תחילה לעמדותיהן של הסיעות הקטנות ולבדוק אם יש בידיהן הצעות או כיוונים שעשויים לסייע בגיבוש הסכמות.

המהלך נועד לאפשר בחינה של חלופות שונות להרכבת הממשלה, לרבות אפשרויות שלא בהכרח יעלו במסגרת ההתייעצויות הראשונות עם הסיעות הגדולות. בבית הנשיא מתארים את הגישה כניסיון לעודד חשיבה מחוץ לקופסה ולהרחיב את השיח בין הגורמים הפוליטיים.

הרצוג מבקש לשמוע מכל סיעה לא רק על מי היא ממליצה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, אלא גם לבחון באמצעות השיחות אם קיימים פתרונות נוספים שעשויים לקדם את התהליך.

לצד שינוי סדר הפגישות, הנשיא משאיר פתוחה גם את האפשרות לקיים סבב התייעצויות נוסף, אם יתברר כי יש צורך בהמשך בירור עמדות הסיעות או בבחינת אפשרויות נוספות להקמת ממשלה.

על פי הנוהל, נציגי כל אחת מהסיעות ייפגשו עם הנשיא, יציגו את עמדתם וימסרו את המלצתם באשר לחבר הכנסת שעליו יש להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה. לאחר השלמת ההתייעצויות, ובמידת הצורך גם לאחר סבב נוסף, יודיע הרצוג על החלטתו.

מרגע שיטיל הנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שייבחר, יעמדו לרשותו 28 ימים להקמת ממשלה חדשה, בהתאם לחוק יסוד: הממשלה.

אם לא יצליח להשלים את המשימה בתוך פרק הזמן שנקבע, יוכל נשיא המדינה להעניק לו ארכה של עד 14 ימים נוספים, בהתאם לסמכותו בחוק.