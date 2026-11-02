לצד המעצר המתוקשר של החתן העריק במהלך ימי ה'שבע ברכות', ברחוב החרדי מדווחים על שורה של מעצרים נוספים של חייבי גיוס ועריקים חרדים ברחבי הארץ שבוצעו בימים האחרונים בדרכים שונות.

בראיון לרדיו החרדי 'קול חי' פרסם בניהו קקון, מארגון 'עם קדוש', נתונים על מעצרים נוספים שבוצעו לאחרונה בשטח.

בין המקרים שצוינו: מעצר אברך לבדיקה משטרתית בכניסה לאילת והעברתו למשטרה הצבאית, מעצר תלמיד ישיבה בצומת מורשה, וכן מעצרים נוספים בכביש גהה ובאזורים נוספים בארץ.

קקון טען כי כוחות האכיפה עושים שימוש מוגבר באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לזיהוי וסריקה של כלי רכב בכבישים כדוגמת מערכת "עין הנץ".

המערכות המותקנות על גבי ניידות המשטרה סורקות באופן אוטומטי מספרי רישוי של כלי רכב, ומצליבות אותם מול מאגרי הנתונים של חייבי גיוס ועריקים - דבר המוביל לעיכובם ולמעצרם המיידי של הנהגים בדרכים.

במגזר החרדי מציינים כי לצד גל המעצרים הגובר, פועלים מוקדי תמיכה ומערכים משפטיים המעניקים ייעוץ וליווי רציף לחייבי הגיוס ולמשפחותיהם.