יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הודיע בצהריים (שני) כי ימליץ בפני נשיא המדינה על גדי איזנקוט כמי שירכיב את הממשלה הבאה ויתמוך ביאיר לפיד כמועמד גוש מתנגדי נתניהו להחליף את יו"ר הכנסת.

בתדרוך לעיתונאים הדגיש ליברמן כי לא יסכים בשום מצב לממשלת מיעוט שתישען על הימנעות הערבים. "לא תהיה ממשלת מיעוט, זה פשוט לא יקרה. ממשלה כזו תשרוד פחות משנה ולאחריה נקבל את ביבי עם 70 מנדטים".

הוא גם הסביר את עמדתו נגד הישענות על המפלגות הערביות. "בבחירות הקודמות פחות מ-14 אחוז מהציבור הערבי הצביעו למפלגות ציוניות. אנחנו לא רוצים לעודד בדלנות. קיבלתי אלפי סמסים מהשמאל שקוראים לי לשבת עם המפלגות הערביות - עניתי להם 'אין לכם זיכרון? שכחתם?'".

לדבריו, גם הארכת תקופה של ממשלת מעבר, בעייתית ומיותרת. "אי אפשר להעביר חוקים מורכבים בממשלת מעבר. אי אפשר להעביר חוק גיוס בלי דיון רציני בוועדת החוץ והביטחון".

ליברמן שלל ישיבה עם בנימין נתניהו בממשלה אחת. "גם אם יתהפך העולם לא אשב אם נתניהו. גם אם יציע לי רוטציה ואהיה ראשון. הוא צריך ללכת הביתה. הוא לא כשיר - גם לא פיזית".

יו"ר ישראל ביתנו הדגיש כי "הכי טוב מבחינתי זה קואליציה ציונית עם הליכוד וללא נתניהו, אבל לא תמיד העולם האידיאלי הוא מעשי. לי יש סבלנות. יש 42 ימים פלוס 28 ופלוס 21. זה נצח. דרעי לא עונה לביבי. יהדות התורה אומרים שהם לא מחויבים לגוש".

חלק ניכר מהתדרוך הוקדש למתקפה חריפה נגד גדי איזנקוט ומפלגת "ישר" על התנהלותם בישורת האחרונה של הבחירות. "נחלנו כשלון צרוף בבחירות. 48 מנדטים זה הרבה פחות ממה שציפינו והאחריות על הכישלון היא על איזנקוט ואנשיו. הם עשו את הקמפיין הכי אגואיסיטי שאפשר. בעשרת הימים האחרונים איבדנו בין שמונה לעשרה מנדטים. העיסוק בממשלת מיעוט החזיר את מצביעי הימין בחזרה לגוש נתניהו".

לשאלות בנוגע לחקירת החשד להתערבות זרה בבחירות השיב: " הרשות הפלסטינית הייתה מאוד מעורבת והגורם המנחה גם את רע"ם וגם המשותפת והם בוחשים בקדירה. לגבי כסף קטארי - אולי אוריך יודע".

ליברמן התייחס גם להשפעתו האפשרית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ההתפתחויות הפוליטיות. "יש גם נעלם - דונלד טראמפ. אני גם לא יודע מה יקרה יום אחרי בחירות האמצע".