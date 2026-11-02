בשורה לנוסעי הרכבת באזור השרון ומישור החוף: משרד התחבורה ורכבת ישראל הודיעו היום (שני) על שינוי משמעותי בלוח הזמנים הארצי, שבמרכזו הפעלת שירות רכבות ישיר מחדרה, נתניה ובית יהושע לנמל התעופה בן גוריון ולירושלים.

לוח הזמנים החדש ייכנס לתוקף במוצאי שבת, 14 בנובמבר, ויכלול גם תוספת ניכרת של מקומות ישיבה, שיפור בתדירות הרכבות ושינויים במספר קווים קיימים.

השינוי המרכזי הוא הארכת קו הרכבת המהיר ירושלים יצחק נבון-תל אביב-הרצליה צפונה, כך שישרת גם את תחנות בית יהושע, נתניה וחדרה מערב. לראשונה, נוסעים בתחנות אלה יוכלו לעלות על רכבת אחת ולהגיע ישירות לנתב"ג ולירושלים, מבלי להחליף רכבות בדרך.

השירות החדש יפעל לאורך כל שעות היממה, ובמקביל תוגבר תדירות הרכבות בתחנות השרון גם בשעות שבהן הביקוש נמוך יותר.

המהלך נועד להקל על העומס ברכבות ולשפר את הנגישות בין יישובי השרון ומישור החוף לבין ירושלים ונתב"ג. עד כה נדרשו נוסעים מהתחנות הללו לבצע החלפה במהלך הנסיעה, ואילו כעת יוכלו להשלים את המסלול ברכבת ישירה.

לצד הרחבת השירות, רכבת ישראל תכניס לפעילות רכבות חשמליות חדישות בעלות קיבולת גבוהה יותר, שיחליפו רכבות דיזל ישנות. על פי התוכנית, השינוי צפוי להוסיף למערך הרכבות הארצי כ-140 אלף מקומות ישיבה מדי יום.

אלא שהרחבת השירות לכיוון ירושלים תלווה גם בשינויים שישפיעו על נוסעים בקווים אחרים, ובהם תושבי חדרה הנוסעים צפונה.

אחד השינויים המשמעותיים נוגע לקו באר שבע-כרמיאל. עם כניסת לוח הזמנים החדש לתוקף, הרכבות בקו זה יפסיקו לעצור בתחנת חדרה מערב.

בעקבות השינוי, נוסעים היוצאים מחדרה לכיוון חיפה יידרשו לנסוע לתחנת בנימינה ולהחליף שם רכבת. על פי התוכנית, המעבר הזה צפוי להאריך את זמן הנסיעה צפונה בכ-16 דקות.

שינוי נוסף צפוי בקווים בית שמש-נתניה ורחובות-נתניה, הפועלים בשעות העומס. במסגרת הסידור החדש יקוצרו מסלולי הקווים, ותחנת הרצליה תהפוך לתחנת הקצה שלהם לאורך כל שעות הפעילות.

המשמעות היא שהרכבות הללו לא ימשיכו לנתניה, ובמקרים שבהם הסתיימה הנסיעה עד כה בתחנת תל אביב-סבידור, נקודת הסיום תשתנה להרצליה.

ברכבת ישראל מבקשים באמצעות ההתאמה הזאת לפנות קיבולת תפעולית במסילות לטובת הרכבות הישירות החדשות שיחברו את השרון לירושלים.

השינויים אינם מוגבלים למרכז הארץ. גם בקו העמק, המחבר את בית שאן ועפולה לאזור חיפה, יחול עדכון במסלולי הנסיעה.

רכבות הבוקר בקו יעצרו מעתה גם בתחנות חיפה בת גלים, חיפה חוף הכרמל ועתלית. תוספת העצירות נועדה להרחיב את אפשרויות הנסיעה עבור המשתמשים בקו בשעות הבוקר.

באזור המרכז צפוי שינוי נוסף בקו בנימינה-אשקלון. רכבות הקו יחלו לעצור בתחנת גני אביב, במקום העצירה שמבצע כיום קו בית שמש בתחנה זו.

השינוי ייצור לראשונה חיבור רכבת ישיר בין תחנת גני אביב לכפר חב"ד, ללא צורך בהחלפת רכבת בדרך.