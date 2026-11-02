יועז הנדל יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית

השר לשעבר ויו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, היה קרוב להיכנס לכנסת, אך נותר מחוץ לה לאחר שמפלגתו קיבלה כ-156 אלף קולות, כ-30 אלף פחות מהדרוש כדי לעבור את אחוז החסימה.

בריאיון לערוץ 7 הוא מודה באכזבה, מקבל אחריות על התוצאה, אך מסרב לראות בה סוף דרכו הפוליטית. מבחינתו, המבוי הסתום שאליו נקלעה המערכת הפוליטית רק מחזק את הצורך בדרך השלישית שהציע לבוחרים.

"קודם כול, יש גיבוי ויש 155 אלף איש, קצת יותר, שאומרים שזה מה שרצינו", אומר הנדל. לדבריו, בוחריו ביקשו להתרחק משני הגושים הפוליטיים. "לא רצינו להיות עם ביבי והמפלגות החרדיות שמעבירים חוק השתמטות, ולא רצינו להיות עם הגוש של איזנקוט והמפלגות הערביות".

הנדל אינו מסתיר את תחושת ההחמצה, אך מדגיש כי אין בכוונתו לפרוש. "ברור שיש תסכול מסוים, אבל אני מתמודד עם הקלפים שיש. אני לוחם, לא נוטשים את שדה הקרב כי עכשיו תנאי השטח לא מתאימים".

לצד האכזבה האישית, הוא סבור שתוצאות הבחירות מוכיחות את צדקת דרכו. "ישבתי כאן ואמרתי שהצבעה לגושים האלה היא לזרוק את הכול, וזה התממש. שני הגושים תקועים, אנחנו מובלים לא אחר כבוד לבחירות נוספות, ואני מנצל את הבמה הזאת לקרוא לממשלה ציונית, לא להגיע לשם".

כשנשאל אם הקמפיין התקשורתי נגד מפלגתו ביום הבחירות הוא שהכריע את גורלה, הנדל פותח דווקא בקבלת אחריות. "אני אחראי לכול. אני אחראי גם על הקמת המפלגה, גם על החיבורים הפוליטיים. אני זה שבחרתי בדרך הזאת, בחרתי להוביל את הדרך השלישית הזאת, את הגוש השלישי. וגם התוצאות עליי".

עם זאת, הוא טוען כי המסרים שהופצו ביום הבחירות פגעו במפלגתו ברגעים המכריעים. "במהלך היום הזה היה סוג של מבצע השפעה, גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות. 'הם לא עוברים, הם לא עוברים'. זה הוריד מנדטים".

הנדל מדגיש כי מספר הקולות שקיבלה מפלגתו היה עשוי להספיק לכניסה לכנסת במערכות בחירות קודמות, אך הפעם לא הספיק. למרות זאת, הוא מבקש להסיט את הדיון מההפסד האישי אל המשבר הפוליטי שנוצר לאחר הבחירות.

את עיקר הביקורת הוא מפנה דווקא למפלגות גוש השינוי, שלדבריו זנחו במהירות את הבטחותיהן בנושא גיוס החרדים. "מאוד מפריע לי שדווקא אלה שהבטיחו... מהקואליציה לא ציפיתי לכלום. שלוש שנים הם לא עזרו לנו להילחם בשדה הקרב, מנעו מאיתנו לגייס חיילים. אין עדיין מספיק חיילים, גם ברגע הזה שאנחנו יושבים. אנחנו לא עומדים בגזרות בלבנון, בעזה, בסוריה ובאיו"ש. צריך עוד חיילים".

לדבריו, הפער בין ההצהרות שלפני הבחירות לבין המגעים הפוליטיים המתנהלים כעת מעורר אצלו תחושת אכזבה עמוקה. "גוש השינוי הזה, שכל הזמן אמר שזה הנושא המרכזי שלו, שלא יוותר עליו, פתאום כלום. דממה".

הנדל מתקשה להבין את הניסיונות להתקרב ליהדות התורה ימים ספורים לאחר הבחירות. "אני לא מצליח להבין את זה. אנחנו כמה ימים אחרי הבחירות, מנהלים משא ומתן עם מפלגות שמעודדות השתמטות וקוראות לנו שלטון הכופרים".

אלא שמבחינתו, הסוגיה אינה מסתכמת במשא ומתן הקואליציוני. הנדל מזהיר מפני השלכות רחבות יותר על החברה הישראלית ועל יכולתה של המדינה לשמור על לכידותה. "החשש הכי גדול שלי הוא שאנחנו פה נתפרק", הוא אומר, ומזהיר מפני התפוררות המשילות והעמקת הפילוג בין חלקי החברה.

על רקע האפשרות שגוש השינוי יישען על מפלגות ערביות, הוא חוזר לעמדה שהציג לאורך מערכת הבחירות. "אני הצהרתי ואמרתי שזו המשימה שלנו, להקים אך ורק ממשלה ציונית, בלי מפלגות ערביות ובלי מפלגות חרדיות שמתייחסות למדינת ישראל כאילו אנחנו שלטון הכופרים".

לדבריו, ראשי המפלגות שהציגו עמדות דומות לפני הבחירות יידרשו כעת לתת דין וחשבון לבוחריהם. "הם לכאורה הבטיחו אותו דבר. הם צריכים לעמוד מול המראה, הם צריכים לעמוד מול הבוחרים".

למרות התנגדותו לנתניהו, הנדל אינו פוסל ממשלה שבה יישבו יחד ראש הממשלה, נפתלי בנט וגדי איזנקוט. מבחינתו, זו האפשרות הפוליטית שיכולה לחלץ את ישראל מהמשבר.

"אני עדיין מאלה שרואים בנתניהו אחראי לשבעה באוקטובר. למילים 'אני אחראי' יש משמעות. אני לא רציתי את נתניהו כראש ממשלה, אמרתי את זה. אבל גם אמרתי שצריכה לקום ממשלה ציונית, ואם נתניהו, איזנקוט ובנט יוכלו לשבת ביחד, זה הדבר שמדינת ישראל יכולה להחזיק כממשלה ציונית".

הנדל דוחה את התפיסה שלפיה ההתנגדות לנתניהו צריכה להכתיב את כל המהלכים הפוליטיים. "מה שאמרתי זה תפסיקו להתעסק ברק לא ביבי", הוא מסביר, ומוסיף כי המציאות הנוכחית הייתה צפויה מראש.

"אני חוויתי ברמה האישית שש מערכות בחירות. בכל מערכות הבחירות האלה קרה אותו תהליך וקיבלנו אותה תוצאה. מה רוצים עכשיו? מערכת בחירות שביעית, כדי שנראה שזה קורה גם בפעם השביעית?".

לדבריו, לשני הגושים אין כיום יכולת להקים ממשלה על בסיס המפלגות הציוניות בלבד, ולכן נדרש שינוי בגישה. "תסתכלו על המספרים. שני הגושים תקועים. בכל גוש יש מספר מנדטים שיכול להתחבר לממשלה ציונית. זה מה שצריך לעשות".

כשנשאל אם יתמודד שוב במקרה של בחירות נוספות, הנדל משיב בחיוב ומבהיר כי אין בכוונתו לוותר על הרעיון הפוליטי שהוביל.

"אם מגיעים לבחירות ואני לא מצליח להקים ממשלה ציונית, ברור לי שזה רק מוכיח שאנחנו חייבים להיות מאוד חזקים. אני חייב להוביל גוש שלישי שאומר להם: משוגעים, תראו, עשיתם את זה שש פעמים, אתם רוצים שזה יקרה בפעם השביעית?".

בהמשך הוא מותח ביקורת גם על שני המחנות הפוליטיים ועל התנהלות הממשלה. "באופן די אבסורדי, דווקא גוש רק לא ביבי הוא תמיד זה שמעלה את ביבי. ובאופן די אבסורדי, הסיפורים האלה על ימין על מלא, אלה שעכשיו מעבירים 250 מיליון שקל לחמאס, מדללים לנו כוחות ומוותרים על שטח", הוא טוען.

"אולי הגיע הזמן שהכוחות הציוניים יתאחדו, כי אחרת אנחנו נסתכל על המדינה הזאת ונשאיר לילדים שלנו מדינה שמתפרקת מבפנים ולא מצליחה להחזיק את החזיתות מבחוץ".

ומה לגבי הטעויות של מפלגתו? כאן הנדל אינו מנסה לייפות את התוצאה. הוא מספר כי במפלגה כבר החלו בתהליך הפקת לקחים, שאותו הוא מתאר במונחים צבאיים.

"בניגוד למדינת ישראל ולממשלת ישראל, במילואימניקים מקימים ועדת חקירה מפלגתית. אין לנו ויכוחים מי יהיה השופט. אנחנו בודקים, חוקרים ומתחקרים, כמו שאני מכיר מהצבא. אנחנו צריכים לתחקר את הטעויות שלנו".

לדבריו, המפלגה תבחן את הפער בין התחזיות הפנימיות לבין התוצאה בקלפי, במטרה להגיע מוכנה יותר להתמודדות הבאה. "ברור שאנחנו צריכים ללמוד ולהפיק לקחים. זה מה שאנחנו עושים, ונבוא מדויקים יותר, חזקים יותר".

לקראת סיום הריאיון השיחה עוברת מהזירה הפוליטית אל הבית. הנדל מספר כי משפחתו הייתה מעורבת במערכת הבחירות וכי גם שם התקבלה התוצאה באכזבה. בתו משרתת בצה"ל, ואילו בנו הצעיר השתתף בפעילות הבחירות, חילק חומרי הסברה ואף התראיין.

"המשפחה הקרובה שלי הייתה מאוד מעורבת בבחירות האלה. הם כולם מאוד מבואסים, וכולם עם אותה תפיסה שאנחנו חייבים לוודא שאנחנו לא מתייאשים".

הוא שב ומדגיש כי מבחינתו המאבק אינו על מקום בכנסת אלא על עתידה של המדינה. "חטפנו פה את המכה הכי חזקה בתולדות מדינת ישראל. אנחנו שלוש שנים מתחילת המלחמה. כל אחד פה שילם מחיר כבד במעגל הראשון, השני או השלישי. מאות ימי מילואים, פצועים, הרוגים. רציתי להאמין שאנחנו לא חוזרים למקום שהיינו בו, שלמדנו משהו".

למרות התוצאה המאכזבת, הנדל מבקש לסיים במסר של נחישות. "זו דרך ארוכה, לפעמים היא מסובכת. אבל אי אפשר להתייאש. צריך להרים את הראש, להסתכל על המציאות ולהבין שיש פה בעיה אמיתית, תקיעות פוליטית, בדיוק מה שחשבנו שיהיה".

"אנחנו מתכוונים לעשות כל דבר אפשרי כדי שמדינת ישראל תצא מהבוץ. זה המקום שלנו, זה הבית שלנו".