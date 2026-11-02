שינוי מגמה בגוש השינוי? ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, מבהיר הבוקר (שני) בריאיון לרדיו 103FM כי הצבא אינו ערוך לקליטת כלל הצעירים החרדים, ומציע מתווה חלופי של שירות לאומי מקוצר למי שלא יתגייס לצה"ל.

דבריו מגיעים על רקע המגעים הפוליטיים והניסיונות לגבש רוב להקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט.

כשנשאל האם על גוש השינוי להניח בצד את סוגיית השוויון בנטל כדי להשלים את מהלך החלפת השלטון, השיב ברק: "לא צריך לשים אותו בצד, צריך לטפל בו בתבונה".

הוא הבהיר כי מבחינתו היעד הפוליטי העליון גובר על התחייבויות אחרות: "ההבטחה הכי חשובה של גוש השינוי היא להסיר את נתניהו מהשלטון. אם יש איזושהי הבטחה אחרת שסותרת אותה, היא צריכה לזוז הצידה בפני ההבטחה המרכזית".

ברק מעריך כי איזנקוט יוכל להציג מתווה גיוס מאוזן שיהיה מקובל בחלקו גם על הסיעות החרדיות: "איזנקוט יוכל להציע חוק גיוס שיש לו סיכוי טוב. החרדים לא יאהבו אותו, אבל הוא יהיה סביר. אנחנו לא רוצים לחסל את לימוד התורה".

בדבריו הציג ברק עמדה המתרחקת מדרישת גיוס חובה צבאי לכלל המגזר החרדי: "ברור שצריך שוויון בנטל, אבל צה"ל לא מסוגל בין כך לקלוט את כל החרדים. כל מי שבוחר שלא להתגייס - ישרת תשעה חודשים בשירות לאומי, או כמה שיהיה, ואחר כך יצא לחיים". לצד זאת, הדגיש ברק כי יש להגדיל משמעותית את התגמול הכספי וההטבות לחיילים המשרתים בצה"ל.

עם זאת, ברק ציין כי לצד הפשרה בנושא הגיוס הצבאי, יש לעמוד על שילוב תכני לימודי ליבה, עידוד תעסוקה והשתתפות במערכת המסים.