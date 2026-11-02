חיבור החשמל ליישובים החדשים צילום: דוברות מועצת שומרון

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, אנשי חברת החשמל וועד היישוב גנים הרימו את המתג וחידשו את זרימת החשמל המוסדרת ליישוב.

מהלך זה משלים רשמית את חיבורם מחדש של כל ארבעת יישובי צפון השומרון שנעקרו בהתנתקות, חומש, שא-נור, כדים וכעת גם גנים, לתשתיות החשמל של מדינת ישראל.

חיבור החשמל לגנים מצטרף לתנופת ההתיישבות המחודשת בצפון השומרון במסגרת "תוכנית ההתחברות", שמובילה מועצת שומרון יחד עם תנועת אמנה ומשרדי הממשלה. במקום ארבעת היישובים שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות, הוקמו 11 יישובים בצפון השומרון מחדש בתוך שמונה חודשים.

ראש המועצה האזורית שומרון, בירך "שהחיינו", ואמר: "21 שנים אחרי הגירוש, זה כלום במונחים היסטוריים. במקום ארבעה יישובים שנעקרו הוקמו כבר 11 יישובים במסגרת 'תוכנית ההתחברות'. אנחנו כאן לא כאנשים פרטיים, אלא כשליחי מדינת ישראל, עם כל רשויות המדינה שמחזירות לכאן את האור. אור התיישבותי, אור של תורה כאן בישיבה הקדם-צבאית, אורות של בתים ועכשיו גם האורות של חברת החשמל".

הוא הוסיף "אני רוצה להודות לממשלת ישראל, לחברת החשמל, למנכ"ל מאיר שפיגלר, למרחב העמקים ולכל הצוות המסור, לשר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, למינהלת ההתיישבות, למינהל האזרחי, לצוות מועצת שומרון, לאיסר ברלין ולכל הצוות המקצועי שמלווה את המהלך, וכמובן לפועלים שעבדו כאן. תודה מיוחדת לאנשי וחלוצי היישוב גנים וליו"ר אילן קוצקי. אתם מודל והשראה לכל עם ישראל ולכל הצד הנאור הזה של העולם".

יו"ר הישוב גנים, אלון קוצקי, בירך על החיבור: "ברוך השם, אחרי 21 שנה זוכים להחזיר לפה את האור לגנים. זוכים להחזיר לפה את החיים. תודה רבה לכל מי שהיה שותף למהלך הזה".

שר האנרגיה וחבר הקבינט, אלי כהן, אמר: "אנו מתקנים את ההתנתקות, מוחקים את הקו הירוק וממשיכים לקדם ריבונות הלכה ולמעשה! חיבור יישובי צפון השומרון לתשתיות חשמל הוא צעד חשוב להעמקת אחיזתנו בחבלי אבותינו, בדרך למיליון תושבים ביהודה ושומרון. אני מודה לראש המועצה יוסי דגן ולמנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר על שיתוף הפעולה. אמשיך לפעול למען יהודה ושומרון, חבלי אבותינו, בכל תפקידיי".

מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, ציין כי "חברת החשמל פועלת בהתאם להחלטות הממשלה ופורסת את התשתיות הנדרשות לאספקת החשמל להתיישבות לרבות בכדים ובגנים. עובדי חברת החשמל מודעים היטב למשמעות החשמל בחיי כל אחד מאיתנו, והמטרה לספק אותו לפני אכלוס הבתים והמוסדות הציבוריים".

"אנחנו מרימים את השלטר, ומחברים בהתרגשות גדולה ובשמחה גדולה אחרי 21 שנה, מחדש את גנים לתשתיות החשמל של מדינת ישראל, בדרך לבניית יישוב ענק", סיכם ראש המועצה. "זה התיקון הציוני והביטחוני הגדול ביותר".