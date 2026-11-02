יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, חשף היום (שני) כי הישות הזרה, שהעבירה על פי החשד כסף לרשימה המשותפת, היא הרשות הפלסטינית.

לדבריו, הרשות הייתה מעורבת באופן עמוק בבחירות האחרונות, והפעילה את שתי המפלגות הערביות - המשותפת ורע"מ.

"מי שהיתה מעורב בבחירות זאת הרש"פ. היא הייתה הגורם המנחה, גם את רע"ם וגם את המשותפת. הרש"פ מאוד מעורבת, היא בוחשת בקדירה, וזה קשר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו", טען ליברמן.

הוא גם הסביר את עמדתו נגד הישענות על המפלגות הערביות. "בבחירות הקודמות פחות מ-14 אחוז מהציבור הערבי הצביעו למפלגות ציוניות. אנחנו לא רוצים לעודד בדלנות. קיבלתי אלפי סמסים מהשמאל שקוראים לי לשבת עם המפלגות הערביות - עניתי להם 'אין לכם זיכרון? שכחתם?'".