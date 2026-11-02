החשש מחידוש העימות עם ישראל, על רקע המתיחות האזורית והאפשרות להתחדשות המלחמה עם איראן, מוביל משפחות בלבנון להיערך מראש לתרחיש שבו שוב יידרשו לעזוב את בתיהן.

לחששות הללו נוספה אזהרה שעליה דיווח ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. לפי מקורות דיפלומטיים ששוחחו עם הערוץ, ללבנון הועבר מסר המזהיר מפני חזרה של התקיפות הקשות שחוותה ביירות במלחמה האחרונה, הפעם לפרק זמן ממושך יותר.

"לבנון הוזהרה מפני האפשרות שישראל תחזור על הימים הקשים שחוותה ביירות במהלך המלחמה האחרונה, אך הפעם זה לא יוגבל ליום אחד", מסרו המקורות.

בעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט תוארה מציאות שבה החשש מפני המלחמה הבאה כבר משנה את דפוסי המגורים בדאחיה. תושבים שעזבו את האזור אינם ממהרים לחזור ואחרים ממשיכים להתגורר בבתיהם אך מחזיקים במקביל דירות חלופיות.

החשש ממלחמה נוספת משפיע גם על תושבים מבוגרים, המבקשים להעביר את שנות הפנסיה שלהם הרחק מהאפשרות של פינוי נוסף. רבים מהם מעדיפים לברוח מהאזורים המועדים להפצצה בדרום לבנון לאזורים אחרים לגמרי בצפון המדינה.