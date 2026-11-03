רמי סדן טור וידאו

"אנחנו עלולים להיות בתוך מלחמה בשבוע, שבועיים הקרובים. הם חייבים לגמור את העניין לפני". כך מזהיר היועץ האסטרטגי ד"ר רמי סדן בטור וידאו שהקליט באולפן ערוץ 7, ובו הוא קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו וליתר המנהיגים הפוליטיים לסיים במהירות את המגעים להקמת ממשלה ולהיערך לאפשרות של עימות צבאי קרוב.

סדן מדגיש כי מדובר בהערכה שלו, וכי אין בידיו המידע הביטחוני המצוי בידי ראש הממשלה. עם זאת, לדבריו, האפשרות להתפתחות מלחמה מחייבת את המערכת הפוליטית להפסיק להתמקד בחלוקת תפקידים ולעבור לעיסוק בשאלות הביטחוניות והלאומיות.

"ישראל חייבת להיות מוכנה עכשיו למלחמה. היא לא יכולה להתעסק במאבקים על כיסאות", הוא אומר. "תחליטו מה אתם עושים, תסגרו את זה ותעברו לFast Forward. תתחילו להנהיג, להוביל ולהגיד לנו לאיזו תוצאה אתם רוצים להגיע במלחמה הזו".

בדבריו פונה סדן לא רק לנתניהו, אלא גם לגדי איזנקוט, לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן, ולכל מי שמעורב באפשרות להקמת ממשלת אחדות או קואליציה אחרת. לטענתו, על המנהיגים להכיר בתוצאות הבחירות, שלפי פרשנותו מבטאות בחירה של הציבור בימין, ולהגיע במהירות להכרעות פוליטיות.

"כל מי שהיום יושב במשא ומתן חייב להבין שפה, בסופו של דבר, העם בחר ימין", הוא אומר. סדן מוסיף כי גם מי שמחזיק בעמדות שונות באשר להרכב הממשלה צריך להבין שהעיסוק במגעים הקואליציוניים אינו יכול להימשך ללא הכרעה.

לצד האזהרה הביטחונית, סדן מותח ביקורת על האופן שבו הציבור צורך פרשנויות והצהרות פוליטיות בתקשורת. לדבריו, יש לבחון לא רק את תוכן ההצהרות, אלא גם את האינטרסים שעשויים לעמוד מאחורי פרסומן.

"אין דבר שמופיע בתקשורת בלי שמישהו יזם אותו, דחף אותו לשם", הוא טוען. כדוגמה הוא מביא את הצהרתו של אביגדור ליברמן כי לא יישב בממשלה בראשות נתניהו בשום מקרה.

לדברי סדן, ייתכן שליברמן אכן מתכוון לעמוד מאחורי ההצהרה, אך קיימת גם אפשרות שמדובר במהלך שנועד לשפר את עמדת המיקוח שלו במשא ומתן הקואליציוני. "יכול להיות שהוא באמת לא מוכן בשום מקרה לשבת, אבל גם יכול בהחלט להיות שהוא פשוט רוצה להעלות את המחיר עד הדקה התשעים", הוא אומר.

חלק ניכר מהטור מקדיש סדן לביקורת על מעורבותם של רבנים בהכרעות פוליטיות לקראת הבחירות. לטענתו, הנחיות שניתנו לציבור על בסיס הערכות באשר לסיכויי ההצלחה של מפלגות מסוימות הובילו לתוצאות פוליטיות בעייתיות.

סדן טוען כי התחזקות כוחן של המפלגות הערביות עלולה להפוך אותן לגורם מכריע בהרכבת ממשלות בעתיד. הוא אף מזהיר מפני תרחיש שבו התחזקות זו תוביל, בסופו של דבר, לדרישה להעמיד ראש ממשלה ערבי.

"להערכתי, ההנחיות שקיבלנו מהרבנים, שאמרו לנו שבטוח כל מיני מפלגות יעברו, יצרו היסטוריה. הם התחילו את הדרך להושבת ראש הממשלה הערבי הראשון בישראל", הוא אומר.

סדן מדגיש כי זו הערכתו הפוליטית, וקורא לרבנים שהשמיעו תחזיות נחרצות לפני הבחירות להכיר באפשרות שטעו. הוא מזכיר בהקשר זה את הרב צבי טאו, שאותו הוא מתאר כאדם חכם וזהיר, אך מותח ביקורת על הביטחון שבו הוצגו, לדבריו, התחזיות הפוליטיות.

"אני שמעתי את הרב טאו. הוא איש חכם, איש זהיר", אומר סדן, ומוסיף כי לאחר תחזיות שלא התממשו אפשר גם לומר בפשטות: "סליחה, טעינו".

לדבריו, הודאה בטעות אינה אמורה לפגוע במעמדם של רבנים, אלא דווקא לחזק את האמון בהם. הוא מזהיר מפני מצב שבו הציבור יתחיל לפקפק בעצמאות שיקול דעתם של מנהיגיו הרוחניים ויחשוד כי ההנחיות שהם נותנים מושפעות משיקולים של גורמים פוליטיים.

"אנחנו רוצים באמת להמשיך להאמין לרבנים, כי הם אומרים את דעתם, לא את מה שהפוליטיקאים או הסובבים אמרו להם", הוא אומר.

סדן מוסיף כי יש להבחין בין סמכות תורנית לבין מומחיות בתחומים מקצועיים. לדבריו, כפי שאנשים פונים לרופא בשאלה רפואית ולמהנדס בשאלה הנדסית, כך גם הכרעות הנוגעות לתקשורת ולפוליטיקה מחייבות ידע מקצועי מתאים.

"אני מצפה לשמוע מהרבנים שלנו, כי הם יכולים להגיד את המילה 'טעיתי'. תנסו פעם, לא קורה כלום", הוא אומר. "בדבר שהוא לא מקצועי, אנחנו לא פוסקים. אנחנו שואלים רופא, אנחנו שואלים מהנדס, אנחנו שואלים איש תקשורת".

לקראת סיום הטור חוזר סדן לקריאתו למנהיגים הפוליטיים. הוא דורש מהם להבהיר לציבור מהן מטרותיהם הביטחוניות ומהי התוצאה שאליה הם מבקשים להגיע, במיוחד לאחר שלוש שנים שבהן הציבור הישראלי מתמודד עם השלכות המלחמה.

הוא מזכיר את הלוחמים, את המשפחות התומכות בהם ואת הנשים שנותרו לבדן בבית בתקופות השירות הממושכות, וטוען כי לאחר תקופה כה ארוכה הציבור זכאי לשמוע מהמנהיגים תשובות ברורות.

"אנחנו בפתח של ימים לא פשוטים למדינת ישראל", הוא אומר. "אנחנו דורשים מכם: תגלו מנהיגות, תגידו בבירור מה התוצאות שאתם רוצים להגיע אליהן אחרי שלוש שנים שאנחנו, כל הציבור, בתוך מלחמה. לוחמים, משפחות שעוזרות, נשים שלבד בבית".

סדן מסיים בדרישה להכרעה מדינית וביטחונית ברורה: "איך אנחנו גומרים ולאיפה אנחנו רוצים להגיע? זו המטרה שלכם והיעד שלכם היום, להנהיג בבירור את עם ישראל".