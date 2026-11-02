שיר דוד גדסי - ליפול ולקום (Prod. By Shay Vagus x N.B.G)

הזמר והיוצר שיר דוד גדסי משחרר את "ליפול ולקום", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת בקרוב.

השיר החדש, שנכתב והולחן על ידי גדסי יחד עם שי ואגוס ונתנאל בן גיאת, מביא לידי ביטוי את ההתמודדות עם כאב, געגוע ומשברים, לצד הרצון להמשיך קדימה גם כשהדרך אינה ברורה.

לאורך השיר מתאר גדסי את החיפוש אחר משמעות ואת הניסיון להתמודד עם הקשיים שמלווים את החיים. בין הדמעות והשאלות הוא חוזר אל האמונה שגם הרגעים הכואבים הם חלק מהדרך, ושאפשר לצמוח מתוכם.

המסר הזה בא לידי ביטוי גם במילות השיר: "הדמעות והשריטה, הכאב והשמחה, הכל זה טוב או לטובה".

הסינגל יוצא לקראת אלבומו החדש של גדסי, שיישא גם הוא את השם "ליפול ולקום" ויכלול עשרה שירים.