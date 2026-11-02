גלגל חוזר בעולם. לפני 34 שנים הסתיימו הבחירות כשלגוש הימין היו 3 מנדטים יותר מלגוש השמאל, אבל בזכות המפלגות הערביות, היה לשמאל גוש חוסם שמנע הקמת ממשלת ימין.

מי מנע אז את ממשלת האחדות והביא עלינו את הסכמי אוסלו? לא חידה מסובכת מדי. רמז ראשון, הוא עדיין על המגרש. רמז שני, הוא עדיין השחקן הערמומי והנכלולי ביותר בשדה הפוליטי. חבר הכנסת אריה דרעי.

את הראיון שערכו איתו בערוץ שבע מיד אחרי הבחירות בשנת 1992 אני זוכר היטב גם אחרי יותר משלושים שנה. אני אפילו זוכר היכן הייתי כששמעתי אותו. בחלוף עשרות שנים, השקרים של אריה דרעי עדיין מהדהדים לי בראש.

"אנחנו לא נלך עם השמאל, אין לכם מה לדאוג", הבטיח אז אריה דרעי למראיין בערוץ שבע, "אני ממליץ לכם להיזהר מרפול. אני רואה שהוא במגעים איתם". הסוף ידוע. אריה דרעי השלים לגוש השמאל את המנדטים החסרים, והביא עלינו את הסכמי אוסלו הארורים.

פתגם ערבי עתיק אומר שאם סידרת אותי פעם אחת זאת אשמתך, ואם סידרת אותי פעם שניה זאת אשמתי. ברוח ההמלצה ההיא, ולאור ניסיון העבר, מומלץ להיזהר מאוד מאריה דרעי. מומלץ שלא ללכת שבי אחרי ההכחשות הנמרצות של אנשיו.

מי שנתן לשמאל אז את ראשות הממשלה, עלול לחזור על זה פעם נוספת. הוא יסביר כמובן שזה למען עולם התורה. הוא יגיד שזאת לא החלטה שלו אלא של גדולי הדור, ושהוא אישית בכלל מתנגד לזה. רק הפעם זאת לא תהיה הפעם הראשונה שהוא סידר אותנו. הפעם זאת לא תהיה אשמתו, אלא אשמתנו.