בשורה לעיר צפת ולפיתוח הצפון: בכנס היזמים הראשון שקיימה עיריית צפת במלון כנען ספא, תחת הכותרת "צפת. מעל ומעבר", חשף מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, כי עד סוף השנה הקרובה צפויים לצאת לשיווק כ־2,000 יחידות דיור ברובע החדש "השער הדרומי".

הכנס הפגיש עשרות יזמי נדל"ן ואנשי מקצוע מובילים שהתוודאו לפרטי הסכם הגג ההיסטורי של העיר, המקיף 7,294 יחידות דיור בשמונה מתחמי פיתוח, לצד פיתוח נרחב של אזורי תעסוקה, מסחר ותשתיות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

במרכז תוכניות הפיתוח עומד רובע "השער הדרומי", אשר יכלול כ־4,000 יחידות דיור, כ־32 אלף מ"ר לתעסוקה, כ־15 אלף מ"ר למסחר וכניסה דרומית חדשה לעיר מכיוון כביש 89. במקביל, הוצג גם המכרז הראשון שכבר פורסם במתחם מ־8, ובו כ־830 יחידות דיור.

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, הדגיש את הפוטנציאל הגדול הטמון בעיר: "צפת היא עיר אטרקטיבית עם פוטנציאל צמיחה אדיר. הפיתוח שלה הוא חלק מהמהלך הרחב שאנחנו מובילים לחיזוק הצפון כולו. הסכם הגג מאפשר לנו לקדם בנייה בהיקפים משמעותיים בשיתוף פעולה הדוק עם העירייה".

ראש עיריית צפת, יוסי קקון, קרא ליזמים לקחת חלק במהפכה הנדל"נית: "אנחנו נמצאים בתחילתה של תנופת בנייה ופיתוח שתשנה את פניה של צפת בשנים הקרובות. המטרה שלנו ברורה: להחזיר את צפת למעמדה כבירת הגליל, כעיר צומחת שמושכת אליה משפחות, עסקים והשקעות. אנחנו כבר עוברים משלב התוכניות לשלב השיווקים והביצוע".