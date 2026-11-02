ביקור דיפלומטי מרגש בלב אוקראינה: שגריר הודו במדינה, אנג'אני קומאר, הגיע לביקור רשמי במרכז הקהילתי "בית מנחם" בקייב.

במהלך הביקור נפגש עם הרב הראשי לקייב ושליח חב"ד, הרב יונתן מרקוביץ', ועם בנו, הרב אריאל מרקוביץ', רב הקהילה הישראלית וצעירי העיר.

השגריר, שנכנס לתפקידו בקייב לפני כחודשיים, ניצל את הביקור כדי לשבח את חוסנה של הקהילה היהודית ואת הקשר ההיסטורי ארוך השנים בין הודו לעם היהודי, המפואר באלפי שנות דו-קיום והיכרות הדדית.

בדבריו הדגיש קומאר את החשיבות העליונה בשלום ובכבוד הדדי בין בני אדם, ואף העלה על נס את זכר הפיגוע הקשה שהתרחש בבית חב"ד במומבאי ב-2008, תוך שהוא מזכיר את גבורתה של סנדרה סמואל שהצילה אז את הילד מוישי הולצברג.

במהלך המפגש הוצגה בפני השגריר הפעילות ההומניטרית הענפה שמנהלת הקהילה החב"דית בקייב בימי מלחמה, הכוללת בין היתר מערך סיוע רחב של חלוקת ארוחות חמות ומארזי מזון לעקורים, למשפחות נזקקות, לילדים ולקשישים המתמודדים לבדם עם מציאות הלחימה.

הרב יונתן מרקוביץ' בירך על הביקור ואמר: "אנו רואים חשיבות רבה בחיזוק הקשרים בין הקהילה היהודית בהודו ובאוקראינה, ובבניית גשרים של ידידות וכבוד הדדי". הרב אריאל מרקוביץ' הוסיף והדגיש: "המסורת שלנו מקבלת משמעות אמיתית כשאנחנו מתרגמים אותה לעשייה, לעזרה לזולת ולנתינה למי שזקוקים לכך יותר מכל".