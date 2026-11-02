WATCH: Karl Bushby arrives back in hull following 28-year journey back from Chile

המסע נגמר: קארל באשבי חזר השבוע לביתו, 28 שנים אחרי שיצא למסע במטרה להקיף את העולם ברגל.

בשנת 1998 יצא באשבי, תושב העיר האל בבריטניה, למסע רגלי מסביב לעולם. במשך 28 שנים הוא חצה ארבע יבשות, 29 מדינות, והלך ברגל 58 אלף ק"מ תוך שהוא מתמודד עם בעלי חיים טורפים, אתגרי טבע, חוטפים שניסו לחטוף אותו, ואפילו בילה זמן קצר במעצר ברוסיה.

תמונות ששודרו בתקשורת הבריטית וברשתות החברתיות הראו את באשבי מגיע חזרה לעיר האל, שם התקבל בצהלות על ידי מאות מתושבי העיר שהמתינו לו.

הוא נפל אל זרועות אימו, אנג'לה, שהמתינה 28 שנים עד שבנה יחזור אליה מהמסע להקפת העולם ברגל.

"אני בטוח שמעולם לא הייתה קבלת פנים ביתית כזו. זה פשוט טירוף" אמר באשבי הנרגש, כאשר הוא מוקף במאות מתושבי העיר.

בריאיון ל"גרדיאן" הבריטי סיפר באשבי כי במהלך 28 שנות הנדודים שלו בעולם הוא הקפיד על שני כללים חשובים: לא לחזור הביתה עד שיסיים מטרתו להקיף את העולם ברגל, ולא להשתמש בתחבורה כדי להתקדם.

בסופו של המסע התברר כי הוא צעד 58 אלף ק"מ ברגל על פני ארבע יבשות, ים קפוא, מדבריות, ג'ונגלים והרים. "זה משעמם בטירוף", הוא אמר בחיוך ל"גרדיאן".

באשבי הוא צנחן לשעבר. הוא המריא לדרום אמריקה כאשר היה בן 29, והחל את המסע בפונטה ארנס בצ'ילה, העיר הדרומית ביותר בדרום אמריקה, ומשם החל את המסע עד חזרה לביתו בהאל בבריטניה.

הוא חזר כאשר הוא בן 57. בסיום המסע הוא אמר לתקשורת הבריטית כי "אומרים ש'צריך כפר שלם כדי לגדל ילד', אבל במקרה שלי נדרש עולם שלם כדי להביא אותי לכאן. הטוב שגילו כלפיי זרים רבים כל כך, החל מאנשים פרטיים ועד למדינות שלמות, הוא שאפשר את חזרתי לכאן היום. לא עשיתי זאת לבד. היה כאן צוות גדול. הצוות הגדול ביותר שיש: כדור הארץ".