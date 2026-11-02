לפעמים מפגש אחד יכול לשנות את חייהם של אלפי אנשים. במקרה של יובל טובה, ילדה בת שש מירושלים המתמודדת עם אלרגיה מסכנת חיים, המפגש הזה הוביל להקמת מערך רפואי חדש בבית החולים הדסה עין כרם, מהגדולים והמתקדמים מסוגו בישראל.

מאחורי חנוכת המערך החדש לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, שהתקיימה השבוע בהשתתפות הנהלת הדסה, תורמים ואישי ציבור, מסתתר סיפור אנושי שהחל בשיחה בין הוריה של יובל לבין איש העסקים הירושלמי משה גרינברג.

הוריה של יובל סיפרו לגרינברג על ההתמודדות היומיומית עם אלרגיה מסכנת חיים, על החשש שמלווה כל ארוחה ועל הדאגה המתמדת לשלומה של בתם, גם בשעות שבהן היא נמצאת בגן הילדים. לצד ההתמודדות האישית שלהם, הם ביקשו להפנות את תשומת ליבו למצוקתם של עשרות אלפי ילדים נוספים הזקוקים לטיפול מקצועי ולמענה רפואי זמין.

השיחה הזאת לא הסתיימה בהבעת הזדהות. גרינברג, אב לשבעה ילדים ותושב ירושלים, החל לבחון את הנושא לעומק. הוא התייעץ עם אנשי מקצוע, למד על הצרכים הרפואיים ועל הקשיים שעימם מתמודדות משפחות רבות, ובהמשך שוחח עם מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס. בעקבות הדברים החליט, יחד עם אבי גרינברג, להירתם להקמת מערך רפואי רחב היקף, שיעניק טיפול מקצועי ומתקדם לילדים ולמבוגרים המתמודדים עם אלרגיות ומחלות של מערכת החיסון.

השבוע הפך החזון למציאות. במרכז הרפואי הדסה עין כרם נחנך המערך החדש לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, המשתרע על פני כ-1,200 מ"ר ומרכז תחת קורת גג אחת מרפאות מומחים, חדרי טיפול מתקדמים, מעבדות חדשות ויחידות אשפוז יום.

המערך, בניהולו של פרופ' יובל טל, יו"ר האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, כולל צוות של כ-12 רופאים ורופאות מומחים. לצד הטיפול באלרגיות, יינתן בו מענה גם למחלות אוטואימוניות ולחוסרים חיסוניים, תוך שילוב של אבחון מתקדם, טיפולים חדשניים ומחקר רפואי.

אחד האתגרים המרכזיים שהמערך החדש מבקש להתמודד עימם הוא זמני ההמתנה הממושכים לטיפולים באלרגיה למזון. על פי נתוני הדסה, בירושלים רבתי בלבד חיים כ-250 אלף בני אדם עם אבחנה של אלרגיה למזון, ובישראל עלולה ההמתנה לטיפולי חשיפה מבוקרת לאלרגנים להגיע לכארבע שנים.

בהדסה מבקשים לשנות את המציאות הזאת ולאפשר למטופלים להתחיל בטיפול בתוך זמן קצר, באמצעות הרחבת השירותים הרפואיים והגדלת מספר המומחים.

"אחד היתרונות המשמעותיים של המרכז הוא קיצור זמני ההמתנה לצד עבודה עם שיתופי פעולה של רופאים מהתמחויות שונות", מסביר פרופ' טל. "כיום יש בישראל מטופלים שממתינים תקופות ארוכות כדי להגיע לטיפולים מתקדמים כמו אימונותרפיה לאלרגיה למזון, כאשר אצלנו המטרה היא לאפשר לחולים להתחיל טיפול בזמן קצר עם מינימום המתנה".

לדבריו, המערך תוכנן מתוך מחשבה על צורכיהם של מטופלים בכל הגילים, ובכלל זה ילדים הזקוקים לסביבה מותאמת במהלך הטיפול. במסגרת התכנון אף הוקצה מתחם מיוחד לילדים, לצד חדרי הטיפול והמעבדות.

"המקום נבנה בחוכמה ובהמון מחשבה, כדי לאפשר לטפל במטופלים בני כל הגילאים", אומר פרופ' טל. "צוות מדהים של בעלי תפקידים רבים מפעיל כאן חדרי טיפול מתקדמים, מעבדות חדשות, יחידות אשפוז יום ותשתיות המאפשרות מתן מענה למגוון רחב של מחלות מערכת החיסון".

במהלך טקס החנוכה חזר משה גרינברג אל הסיבה האישית שהובילה אותו לתרום להקמת המערך. הוא סיפר לנוכחים על ילדים ממשפחות הקרובות אליו שנזקקו לטיפולים בתחום האלרגיה, ועל ההשפעה העמוקה שהייתה לטיפול הרפואי על חייהם ועל חיי בני משפחותיהם.

"הילדים הם ההשראה שלי. הם אמנם לא ילדיי הפרטיים אך הטיפול שינה את חייהם וחיי משפחתם", אמר גרינברג בהתרגשות. "הגיבורים הללו, שהתמודדו עם מצבים רפואיים שונים, מהווים בהחלט סיבה מוצדקת וטובה לבחור להעניק תרומה להרחבת המערך לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית ובמיוחד בהדסה".

גרינברג ביקש להודות גם לצוות הרפואי ולהנהלת בית החולים. "הצוות הנפלא, בהובלת פרופ' וייס והגב' דליה איציק ובתמיכה של נשות הדסה בכל רחבי העולם, מעניקים רפואה מצוינת לכולם ועושים זאת מכל הלב ובמקצועיות אמיתית כאן בירושלים. זה אינו דבר מובן מאליו".

בטקס השתתפו סגן ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק הבריאות עופר איובי, התורמים משה ואבי גרינברג ובני משפחתם, נשיאת ארגון נשות הדסה קרול אן שוורץ, יו"ר דירקטוריון הדסה דליה איציק, מנכ"ל המרכז הרפואי פרופ' יורם וייס וצוות המערך החדש.

ראשי הדסה הודו למשפחת גרינברג על התרומה, והדגישו כי המערך החדש יאפשר להרחיב משמעותית את הטיפול בילדים ובמבוגרים הזקוקים לאבחון מדויק ולשיפור איכות חייהם.

עבור המשפחות המתמודדות מדי יום עם אלרגיות מסכנות חיים, מדובר בהרבה יותר מעוד מחלקה בבית חולים. זהו מקום שנועד להעניק טיפול רפואי מקצועי וזמין, ולסייע בהתמודדות עם החשש המתמיד שמלווה את שגרת חייהן.