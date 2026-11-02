ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שני) לאפשרויות להקמת הממשלה הבאה, והצהיר כי הוא מעוניין בהקמת ממשלה לאומית רחבה, שתכלול את שותפיו הפוליטיים לצד מפלגות נוספות שיהיו מוכנות להצטרף אליה.

"הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע"ם ובמשותפת - מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית", אמר נתניהו.

ראש הממשלה הדגיש כי מבחינתו האפשרות להקמת ממשלה רחבה נמצאת על השולחן מאז הבחירות. "מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה", הצהיר.

נתניהו התייחס גם לתוצאות הבחירות וטען כי הן מעניקות לו מנדט ציבורי להוביל את הממשלה הבאה. "רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה", אמר.

בהמשך הבהיר כי הוא מעוניין לצרף לממשלה מפלגות נוספות מעבר לשותפותיו הקיימות, כל עוד אינן תומכות בטרור.

"אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון", סיכם נתניהו.