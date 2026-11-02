מתקפה חסרת בושה. איילת קרויזר, שגדלה בחברה החרדית ושירתה במערך דובר צה"ל, הודיעה היום (שני) כי היא נכנסת לתפקיד דוברת ארגון השמאל הקיצוני "שוברים שתיקה".

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות מתחה ביקורת חריפה על מערך דובר צה"ל, האשימה אותו בעיוות המידע המועבר לציבור וטענה כי במהלך שירותה הייתה שותפה לניסוח הודעות שהציגו לדבריה תמונה שאינה משקפת את המציאות.

היא סיפרה כי במהלך שירותה נחשפה לא רק לפעילות צה"ל ברצועת עזה וביהודה ושומרון, אלא גם לאופן שבו המידע על הפעילות מועבר לציבור בישראל ובעולם.

לדבריה, "ראיתי עד כמה גדולה השליטה של דובר צה"ל בעיצוב תמונת המציאות שלנו, ולמשחק הבעייתי שלו עם האמת כאילו הוא עוד גוף יח"צ ולא חס וחלילה גוף שמחויב לציבור".

בהמשך הפוסט העלתה טענות חמורות בנוגע לאופן ניסוח ההודעות שהועברו לתקשורת, ואף הודתה כי הייתה מעורבת בעצמה בתהליכים הללו: "בשירות שלי שיחקתי עם הפרטים שיוצאים לתקשורת".

הפוסט שבו הודיעה על המעבר ממערך דובר צה"ל לארגון שוברים שתיקה עורר תגובות חריפות ברשתות החברתיות, ורבים תקפו את קרויזר על דבריה ועל ההאשמות שהפנתה כלפי הצבא.

בין המגיבים היה סגן השר אלמוג כהן, שתקף את קרויזר ואת הדברים שכתבה: "מזעזעת. אבל מאפשרת לנו תמונה ברורה לכמה חולי יש במערכות ועד איזה עומקים חדרתם".