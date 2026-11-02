שוב ראשונה. כל ששת מפגשי הליגה האחרונים בין מכבי ת"א להפועל רמת גן, הסתיימו בניצחונות של מכבי תל אביב, בהפרש שערים מצטבר של 3:16.

אחרי שאיבדה את התואר הראשון של העונה, גביע הטוטו בכדורגל ליריבה העירונית המושבעת הפועל ת"א, מכבי ת"א הבלתי מנוצחת בליגה וקבוצת ההתקפה הטובה ביותר עד כה חזרה להביס כשניצחה את הפועל רמת גן העולה החדשה בתוצאה 5:0 בדרך חזרה למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל.

כבר מהפתיחה היה ברור לאן המשחק יילך כשאחרי 3 דקות בלבד עלתה ליתרון משער של אלעד מדמון. בדקה ה-22 שער עצמי הכפיל את התוצאה ובדקה ה-38, מלך השערים בעונה שעברה של ליגת העל, דור פרץ כבש את שערו העשירי העונה בליגה.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את מכבי ת"א למרות שזו הורידה הילוך ובדקה ה-66 סוקלר הצטרף לרשימת הכובשים. בדקה ה-76 הרשית החלוץ הזר של הצהובים מת"א את שערו השני הערב והחמישי לזכותה במה שחתם את תוצאת המשחק.

מכבי כובשת חמישייה שניה באצטדיון ברחובות אחרי שעשתה זאת גם במחזור הפתיחה להפועל ירושלים ועם ניצחון שביעי ברציפות בליגה על רמת גן היא חוזרת בסטייל למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל.