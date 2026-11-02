המחזור הרביעי בליגת העל שבכדורסל, ליגת ווינר סל, ננעל הערב (שני) עם ניצחון בכורה העונה של הפועל באר שבע/דימונה וניצחונות שניים ברציפות של הכתומות מליגת העל - עירוני נס ציונה ומכבי ראשון לציון.

ראשל"צ הגיעה למשחק הערב עם הרכש החדש בדמותו של יפתח זיו ששוחרר מהפועל ת"א. אחרי רבע ראשון צמוד, יחד עם טילמן הוביל זיו את ראשון לציון ליתרון ולמרות שחולון שבעצמה פתחה את העונה רע והצליחה להתייצב עם שני ניצחונות רצופים, בליגה ובאירופה, עוד הספיקה להשוות, ריצת 9:1 של האורחים מעיר היין הכריעו את התוצאה.

זה נגמר עם 78:70 לזכות ראשון לציון.

גם הכתומה השניה של הליגה, עירוני נס ציונה הצליחה לחבר ניצחון שני ברציפות במשחק חוץ, כשזו גברה על הפועל גליל עליון בכפר בלום בתוצאה 82:74 בזכות ריצה מאוחרת, כשזו רצה ל-14:2 במהלך הרבע השלישי בדרך לניצחון שני ברציפות בליגה.

מי שהשיגה הערב ניצחון בכורה בליגת העל שבכדורסל לראשונה העונה, היא הפועל באר שבע/דימונה שמחקה פיגור בן 15 נקודות לניצחון דרמטי, גם כן בחוץ, על העולה החדשה מכבי אשדוד בתוצאה 92:88.