לא עוצרת בירוק. ארבעה ימים אחרי שהרשימה מול היריבה העירונית מכבי ת"א בדרך לזכיה בתואר הראשון של העונה, גביע הטוטו כשעל הדרך רשמה היסטוריה עם ניצחון רביעי ברציפות על היריבה המושבעת, הערב (שני) חזרה הפועל תל אביב לליגה והמשיכה בדיוק מאותה נקודה.

באצטדיון הביתי בו ניצחה את כל משחקיה העונה, גברה הפועל גם על מכבי חיפה כשהיא רושמת שלושה ניצחונות בית רצופים על הירוקים מהכרמל מאז 2012.

האדומים מת"א המשיכו במומנטום החיובי מהזכייה בגביע הטוטו ושמרו על המאזן הביתי המושלם, הודות לשער עצמי של צונאמי בדקה התשיעית ושער מכדור תועה רגע לפני הירידה למחצית שפגע בדניאל דאפה.

גם שער ראשון שספגו העונה באצטדיון הביתי, אצטדיון בלומפילד מרגלו של ברונינו לא באמת איים על הניצחון האדום.

זה נגמר עם הפסד שני ברציפות למכבי חיפה וניצחון ליגה חמישי ברציפות של הפועל תל אביב שנמצאת במרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה, היריבה העירונית מכבי.