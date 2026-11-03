השגריר דנון: האמת על אונר"א יוצאת לאור

עשרות דיפלומטים באו"ם נחשפו לתחקיר העוסק בטענות לשחיתות ולכשלים בהתנהלות אונר"א, במסגרת הקרנה ראשונה של הסרט התיעודי בבניין הארגון.

את האירוע יזמה משלחת ישראל לאו"ם, בראשות השגריר דני דנון, כחלק מפעילותה הדיפלומטית לצמצום פעילות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים.

הסרט, שזכה בפרס התחקיר הטוב ביותר בפסטיבל חיפה בשנת 2025, מתחקה אחר התפתחותה של אונר"א מאז הקמתה בעקבות מלחמת העצמאות. הסוכנות, שנועדה במקור לספק מענה זמני לפליטים פלסטינים, ממשיכה לפעול גם לאחר יותר מ-75 שנה.

באמצעות חומרי ארכיון נדירים וראיונות עם גורמים המציגים נקודות מבט שונות, התחקיר בוחן את פעילות הסוכנות לאורך השנים, את המבנה הארגוני שלה ואת השאלות הנוגעות לניהול הכספים שבאחריותה.

חלק מרכזי בסרט מוקדש לפער שבין ייעודה המקורי של אונר"א לבין פעילותה כיום. לצד בחינת התפתחות הארגון, עוסק התחקיר גם בטענות שהועלו נגדו בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

לאחר הטבח עלתה אונר"א לכותרות ברחבי העולם בעקבות חשדות למעורבות של עובדים בסוכנות במתקפה. החשדות הציבו שאלות בנוגע להתנהלות הארגון, למנגנוני הפיקוח עליו ולאחריות האו"ם לפעילותו.

משלחת ישראל ביקשה להביא את הסוגיות הללו ישירות בפני נציגי המדינות החברות באו"ם. ההקרנה התקיימה לאחר תהליך ממושך שקידמה המשלחת, וכללה הצגת התחקיר בפני עשרות דיפלומטים.

"מדינת ישראל הוכיחה בשנים האחרונות שאונר"א שימשה לאורך שנים כזרוע הארוכה של ארגון הטרור חמאס", הצהיר השגריר דנון. "בתי הספר של הארגון הפיצו חומרי הסתה, פעילים בארגון השתתפו באופן פעיל באירועי ה-7 באוקטובר ובמתחמים בעזה נמצא נשק שהופנה נגד חיילינו הגיבורים".

לדבריו, הצגת הסרט התיעודי בתוך בניין הארגון היא חלק מאותם מאמצים, ונועדה לחשוף את נציגי המדינות לטענות ולממצאים העולים מהתחקיר. "בחודשים האחרונים הובלנו מספר מהלכים דיפלומטיים מול שותפנו באו"ם כדי לצמצם את פעילות הארגון. לאחר תהליך ארוך, לראשונה אנחנו מקרינים בבניין האו"ם סרט תיעודי על פעילות הארגון לעשרות דיפלומטים. לאט ובנחישות - האמת יוצאת לאור".