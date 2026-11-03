שמעון אלקבץ על נאום הרמטכ"ל לשעבר: "כבוד והערכה בניו יורק - כשהכאב שלנו עדיין מדמם"

ביקורו של הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, בניו יורק, שבמהלכו הציג את נקודת מבטו על מחדל 7 באוקטובר, עורר תגובה חריפה וכואבת מצד שמעון אלקבץ, מגיש i24NEWS ואביה של סיון הי"ד, שנרצחה עם בן זוגה בקיבוץ כפר עזה.

במונולוג אישי ונוקב מתח אלקבץ ביקורת על התנהלותו של הלוי לאחר האסון ועל האופן שבו הוא מתייחס בפומבי לכישלון הצבאי.

הוא הזכיר כי "ממש לפני שפשט את מדי הרמטכ"ל, עלה רב אלוף הרצי הלוי על המטוס לארצות הברית כדי לקבל מהרמטכ"ל האמריקאי את מדליית העיטור האדומה. כן, כן. הרמטכ"ל שחתום על הכישלון הצבאי הגדול ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה - נסע כדי לקבל מדליה. על מה בדיוק? על 1,200 נרצחי טבח השבעה באוקטובר? על 1,000 לוחמים עזי נפש שמסרו את נפשם למען המולדת? על 26,000 פצועים בגוף ובנפש?".

"והנה גם השבוע טס הרמטכ"ל הכושל הרצי הלוי לארצות הברית, הפעם כאורח שורת-הדין, ארגון חשוב שעושה עבודת קודש לטובת הצפת מעשי הטבח של הנאצים החדשים, הרייך החמאסניקי והעמדתם לדין", המשיך אלקבץ. "אני לא מבין את הקטע הזה. טיסה, מלון, ארצות הברית של אמריקה. על מה בדיוק? על לנסות ולהסביר בצורה פילוסופית בשפה האנגלית את הסיבות למחדל? אתם מדמיינים מצב שמזמינים שוער כדורגל שספג 1,200 שערים כדי להסביר בכנס של פיפ"א איך שומרים על שער ריק?".

האב השכול מתקשה להבין כיצד הלוי מרשה לעצמו לעמוד על במות ציבוריות אחרי הכישלון הגדול. "הרצי הלוי ביקש סליחה ממני ומענתי, אמא של סיוון הי"ד, שנרצחה עם בן הזוג שלה נאור חסידים הי"ד בשכונת דור צעיר בכפר עזה. בקשת הסליחה הייתה בבית של סיון. לא קיבלנו את כל התשובות. בעיקר לא הבנו, איך למען השם, במשך כל כך הרבה שעות - הצבא לא היה.

תראו, רצחו אותנו רק על עצם היותנו יהודים. היינו כולנו בעיוורון - אבל לנו מותר. אנחנו אזרחים, מותר לנו לחלום, לטעות, להיות בעצימת עיניים. לצבא של הרצי אסור היה להיות בעצימת עיניים, בהדממה, ביהירות, בשחצנות. מאז השואה לא היה לנו כישלון כזה עם 1,200 נרצחים. כל כך כואב לראות את הרצי הלוי על הבמה מנסה לפרשן את כל מה שהיה כמו פרשן צבאי. מה שקרה לנו היה בגלל העיוורון", הוסיף.

בסיום דבריו - ביקש לקרוא לתיקון במדינת ישראל. "למה תיקון? כי אין לנו צבא אחר, אין לנו מדינה אחרת כי זה מה שצריך לעשות כדי שנהיה ראויים להם לנופלים, לנרצחים, לפצועים, לכולנו".