דני אבדיה לא עוצר. בקיץ האחרון היו כאלו שטענו שהחיזוק שעשתה פורטלנד עם החתמתם של שני כוכבי ענק בדמותם של דמיאן לילארד וג'ה מורנאנט תפגע בהתקדמותו של הכישרון הישראלי דני אבדיה.

כבר לאחר 6 משחקים העונה בליגה הטובה בעולם כולם יודעים - זה רק שיפר את אבדיה והפך אותו לשחקן עוד יותר טוב.

אם בתחילת העונה טענו שההצלחה של פורטלנד היא מקרית ואולי בשל זהות היריבות החלשות שממול, הלילה (בין שני לשלישי) הראתה פורטלנד שהיא עשויה מחומר אחר העונה כשניצחה את אחת מהמועמדות לזכיה באליפות ה-NBA העונה, דנבר של ניקולה יוקיץ'.

והרוב היה בזכות אבדיה. עם שיא עונתי של 28 נקודות, בהן 9 נקודות קלע ברבע האחרון והמכריע ואליהן הוסיף 5 אסיסטים ו-3 כדורים חוזרים, פורטלנד הצליחה להפוך פיגור בהפרש דו-ספרתי לניצחון גדול עם 118:110.

זה לא רק היכולת להפוך פיגור גדול לניצחון, אלא העובדה שהיא עשתה זאת מול אחת מהקבוצות החזקות במערב שמועמדת לזכיה באליפות, בערב בו יוקיץ' סיים את המשחק עם 26 נקודות וג'מאל מארי הצטיין עם 35 נקודות. ובכל זאת, העקשנות של פורטלנד היא שניצחה.

לא רק זאת, אלא שהניצחון הלילה היה גם בעל משמעות היסטורית עבור פורטלנד שכן זו הגיעה לקולורדו אחרי 18 הפסדי חוץ רצופים לדנבר בעונה הסדירה ועם הניצחון הלילה לא רק עשתה לרצף השלילי סוף אלא שגם נותרה עם מאזן חוץ מושלם העונה בליגה הטובה בעולם.