"חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות".

את המשפט הזה אמר ביום ראשון (1.11) יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, כשלצדו ראש השב"כ והיועצת המשפטית לממשלה. המשפט נכון, אבל הוא גם חושף את הבעיה.

לדברי סולברג, החקירה בחשד למימון זר שנועד להשפיע על הבחירות נמצאת בשלב סמוי ונשענת על מידע מודיעיני מסווג. מידע כזה יכול לפתוח חקירה, אבל אין בכוחו לסגור אותה.

מודיעין עונה על השאלה איפה לחפש, וראיה עונה על השאלה מה אפשר להוכיח מול הצד שכנגד ובפני שופט. ידיעה שמקורה בסוכן, בהאזנה או בשירות זר אינה מוצגת לחשוד או לעותר. המדינה רשאית להגן עליה בתעודת חיסיון, אבל המחיר ידוע: חומר שנשאר חסוי אינו נכנס לתיק הראיות, ולכן אינו יכול לשמש להוכחת אשמה במשפט. גם ערעור על תוצאות הבחירות לא יוכרע על סמך הערכה של שירות ביטחון. חוק הבחירות לכנסת מתיר לבית המשפט להתערב רק אם הליקוי הנטען עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות, ובפועל נדרשים לשם כך נתונים שאפשר לבחון.

כל עוד הפרשה נשענת על חומר מסווג, היא לא תגיע להכרעה, לא בהליך פלילי ולא בערעור על הבחירות. היא תישאר בדיוק במקום שבו הליכוד כבר מיקם אותה: "עננה שחורה" מעל תוצאות הבחירות, עם 4,612 קולות שלטענתו הפרידו בין מעבר מנדט מרע"ם לגוש הימין.

לעננה כזו יש מחיר. ממשלה שקמה בצל חקירה סמויה נשענת על קואליציה שכל שותף בה יודע שהלגיטימיות שלה עלולה להתערער בכל הדלפה, ועל יציבותה של הקואליציה הזו תלוי גם התקציב. השווקים אינם מתמחרים אשמה או חפות. הם מתמחרים אי-ודאות, וחקירה שאין לה סוף נראה לעין היא אי-ודאות בצורתה הטהורה.

הדרך לקצר את התקופה הזו עוברת במערכת הבנקאית. כסף שנכנס לישראל כדי להשפיע על הצבעה משאיר עקבות: העברה, חשבון מתווך, משיכה במזומן, דיווח של הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון. רישומי הבנק הם ראיה במובן המלא. אפשר להגיש אותם לבית המשפט ולחקור עליהם בחקירה נגדית, בלי לחשוף אף מקור מודיעיני.

לכן הצוות המשותף לשב"כ, למשטרה ולפרקליטות, שעל הקמתו הודיע סולברג, צריך להציב לעצמו יעד אחד: להפוך את המודיעין לראיה גלויה, ומהר. אם שובל הכסף מוביל לקניית קולות, יש לכך מסלול משפטי ברור, ובית המשפט יכריע בו. אם אינו מוביל לשם, גם את זה צריך לומר בפומבי ובמפורש, כדי שהעננה תתפזר.

מה שהציבור צריך לדעת הוא מה אפשר להוכיח, ואת זה אפשר לומר בלי לחשוף את מה שיודע השב"כ. כל עוד התשובה הזו נשארת חסויה, נמשיך כולנו לשלם את המחיר.

הכותב הוא דוקטור למשפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, עוסק בדיני ראיות ובראיות דיגיטליות.