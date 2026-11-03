דו"ח מדדי איכות רפואת הקהילה לשנת 2025 של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות מציג תמונה מורכבת של בריאות הציבור בישראל - ומציב את בני ברק במוקד הכותרות עם נתונים מפתיעים לשני הכיוונים.

בעוד שהעיר מובילה את טבלת השמנת היתר בקרב גברים מבוגרים, היא רושמת במקביל את שיעורי העישון הנמוכים ביותר בארץ.

על פי הדו"ח, המבוסס על נתוני קופות החולים, הישראלים אמנם ממשיכים לצמצם את הרגלי העישון - שעמדו על 19.1% בלבד מכלל האוכלוסייה בגילי 16-74 - אך במקביל, המשקל והסוכר בדם ממשיכים לטפס בקצב מדאיג ברחבי הארץ.

בקרב המבוגרים בגילי 20-64, כמעט שני שלישים מהגברים (62.8%) ולמעלה מחצית מהנשים (57.6%) סובלים מעודף משקל או מהשמנת יתר. בגזרת השמנת היתר המובהקת בקרב גברים מבוגרים, בני ברק רושמת את השיעור הגבוה ביותר בארץ עם 30.7%, מיד אחריה בית שמש עם 29.5%, ואילו בתל אביב נמדד השיעור הנמוך ביותר - 15.6%. לעומת זאת, בגזרת הילדים בני השבע, המצב בבני ברק מעודד ביחס לממוצע הארצי ועומד על 4.4% בלבד (לעומת 8.6% בממוצע הארצי ושיא של 13.1% באשקלון). בחברה החרדית הכללית עומד הנתון על 5.8%.

בזירת העישון, הנתונים של הערים החרדיות בולטים לטובה. אמנם בת ים ממשיכה להחזיק בתואר "בירת העישון של ישראל" עם למעלה מ-33% גברים מעשנים, אך בני ברק ובית שמש מתבלטות בתחתית הטבלה עם השיעורים הנמוכים ביותר בארץ. בקרב הנשים, בני ברק רושמת שיעור מזערי של 2.1% בלבד, ובית שמש אחריה עם 6.4%.

לצד נתונים אלו, הדו"ח מצביע על התפשטות מדאיגה של מחלת הסוכרת, שפגעה ב-36 אלף ישראלים נוספים בתוך שנה והגיעה לכ-677 אלף חולים (11% מהאוכלוסייה הבוגרת), כאשר השכבות החלשות נפגעות בשיעורים גבוהים משמעותית.

בתחום הנפש, צריכת התרופות נוגדות הדיכאון המשיכה לטפס ב-2.6% נוספים ל-703 רכישות לכל אלף תושבים, כשנשים רוכשות כמעט פי 1.5 יותר מגברים.

בנוסף, נתוני בדיקות השיניים לילדים שנבדקו לראשונה חושפים פערים חברתיים עמוקים, עם שיעורי בדיקה נמוכים במיוחד במעמדות הסוציואקונומיים הנמוכים.