מידע מוקדם על מבצע לפינוי גבעה בשומרון הגיע לידי נערי גבעות, שנערכו מראש לחסימת דרכם של כוחות הביטחון ולהתפרעויות אלימות.

בגלי צה"ל דווח הבוקר (שלישי) כי למרות הישנות המקרים, צה"ל מסרב להשיב אם נפתחו חקירות בעקבות הדלפות של מבצעי פינוי גבעות ביהודה ושומרון.

אתמול התמודדו כוחות הביטחון במשך שעות עם התפרעויות אלימות וחסימות צירים במהלך פינוי גבעה בלתי חוקית בשומרון.

על פי הדיווח, המתפרעים ידעו מראש את שעת יציאתם של כוחות מג"ב ואת הבסיס שממנו יצאו. בעקבות המידע הציבו מבעוד מועד חסימות אבנים וצמיגים בוערים בארבעה מוקדים, במטרה לעכב את הגעת הכוחות.

בנוסף, כ-150 בני אדם הוזעקו למקום כדי להתנגד לפינוי, וקיבלו את פני הכוחות עם הגעתם לגבעה.

בדיווח צויין כי אין מדובר באירוע חריג, וכי הדלפות על מבצעי פינוי מתוך הצבא וגופי הביטחון מתרחשות שוב ושוב ומאפשרות היערכות מוקדמת של מתנגדי הפינוי.

לפי הדיווח, מחלקת ביטחון המידע בצה"ל, האמונה על איתור ומניעת דליפות מידע מתוך הצבא, אינה מצליחה לבלום את התופעה.

בגלי צה"ל פנו לדובר צה"ל לפני יותר מחודש וביקשו לדעת כמה חקירות נפתחו בשנים האחרונות בעקבות הדלפות של מבצעי פינוי, ומה נעשה כדי למנוע את הישנות המקרים.

אלא שלמרות פניות חוזרות במשך יותר מחודש, בצה"ל לא מסרו תשובות לשאלות. בדובר צה"ל סירבו להתייחס גם לדיווח עצמו.