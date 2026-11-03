חברי הכנסת עלו להתייעצות - ללא אריה דרעי

לראשונה מאז פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, פתחו אמש חברי הכנסת של סיעת ש"ס בסבב פגישות מכריע עם מנהיגיה הרוחניים של התנועה.

חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי וינון אזולאי נכנסו למעונו של זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, על מנת לקבל את הכרעתו בנוגע לזהות המועמד שעליו תמליץ הסיעה בפני נשיא המדינה.

במרכז הדיונים עמדה שאלת עמדתה הרשמית של המפלגה לקראת פתיחת סבב ההתייעצויות בבית הנשיא, לצד סוגיות משוואתיות נוספות, ובהן האפשרות להחלפת יושב ראש הכנסת. חברי הכנסת הבהירו כי הם מחויבים לקבלת הכרעתו המלאה של זקן המועצה ויתר רבניה בכל הסוגיות הפוליטיות העל הפרק.

יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, לא השתתף באופן פיזי בביקורים אלו.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם הסיעה נמסר: "חברי הכנסת של ש"ס, מיכאל מלכיאלי וינון אזולאי, נכנסו הערב למעונו של זקן מועצת חכמי התורה, מרן הגר"מ מאיה, להתייעצות ולקבלת הנחייתו בעניין המלצת סיעת ש"ס לנשיא המדינה על המועמד להרכבת הממשלה. בהמשך ייוועצו עם חברי מועצת חכמי התורה הנוספים, ולאחר מכן תפורסם החלטת המועצה".

בהמשך נועדו נציגי המפלגה בביתו של מנהיגה הרוחני של התנועה, הרב יצחק יוסף, וכן בבתיהם של יתר חברי מועצת חכמי התורה, בטרם תגבש המפלגה את עמדתה הסופית והרשמית להצגה בפני הנשיא.